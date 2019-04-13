В Шымкенте спасли жизнь годовалой девочке, которая выпила средство от бородавок

Шымкент. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте врачи-токсикологи Центра гипербарической оксигенации спасли жизнь годовалой гражданке Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

Дочка сидела, играла. Сверху с полки упал "Суперчистотел", флакон открылся, и она его чуть-чуть отпила. Потом у неё стало жечь во рту, часть жидкости она проглотила, и ей стало плохо. Мы вызвали скорую помощь. Врачи сделали ей промывание, а потом нас привезли сюда в больницу", - рассказала мать ребенка Сарбиназ Аронова, пишет Otyrar.kz .

Во время происшествия ребенок с матерью находился в гостях у родственников в селе Карабулак.

Девочка получила острое химическое отравление и была доставлена в Центр гипербарической оксигенации в тяжёлом состоянии. Ее сразу поместили в реанимационное отделение. Врачи провели комплекс медицинских мероприятий, и сейчас жизнь девочки вне опасности.

9 апреля 2019 года в наше отделение в 23.30 была доставлена гражданка Узбекистана. При поступлении состояние малышки было тяжёлое. На данный момент состояние больной средней степени тяжести, вчера в связи с улучшением переведена в токсикологическое отделение из реанимации. В данный момент соответствующее лечение она получает полностью", - прокомментировал заведующий отделением токсикологии ЦГБО имени Орынбаева Асылхан Мынбосынов.

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