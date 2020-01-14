Двое казахстанцев не могут вылететь с Филиппин из-за вулкана

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что на Филиппинах остаются двое граждан Казахстана, которые не смогли вылететь в РК из-за извержения вулкана, передает Kazakhstan Today.

По данным нашего посольства в Джакарте, в результате извержения вулкана на Филиппинах граждане Казахстана не пострадали. К дипломатам обратились только двое наших туристов, которые не могут вылететь, так как аэропорт города Манилы временно закрыт", - сказал Смадияров, отметив, что казахстанцы покинут Филиппины в ближайшее время, как только поменяют билеты.

Извержение вулкана Таал, который находится примерно в 100 километрах от столицы Манилы, произошло 12 января. Вулкан выбросил столб пепла на высоту один километр. В связи с этим власти Батангаса эвакуировали около 80 тыс. человек. Извержение также привело к частичной приостановке работы аэропорта Манилы, напоминает ТАСС

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