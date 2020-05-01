Двое казахстанцев погибли во время пожара на стройке в южнокорейском Ичхоне

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Среди жертв пожара на стройплощадке в южнокорейском городе Ичхоне двое граждан Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Пожар на строительной площадке логистического склада в Ичхоне произошел 29 апреля. В результате погибли 38 человек, 10 получили ранения.

По информации местных властей, 29 из 38 погибших были опознаны, в том числе двое граждан Республики Казахстан. Наши дипломаты в Сеуле держат связь с местными властями", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Как пишет ТАСС , возгорание произошло 29 апреля, в районе 13.30, на строительной площадке склада, на которой находились порядка 78 рабочих. Согласно предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв газа при проведении строительных работ на одном из подземных этажей, после чего огонь быстро распространился на все здание. При этом смерть рабочих могла быть вызвана создавшейся давкой, отмечает Yonhap.

В пожарной службе заявили, что "высокое число жертв обусловлено тем, что люди потеряли много времени на эвакуацию после взрыва и начала распространения дыма". Около 18.40 пламя было потушено.

Президент страны Мун Чжэ Ин и премьер-министр Чон Се Гюн отдали соответствующим органам распоряжение мобилизовать все доступные ресурсы для спасения людей. Поисково-спасательная операция продолжается.

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