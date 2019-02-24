Система Orphus

Двое маленьких детей вместе с родителями погибли, отравившись газом в Туркестанской области

08.02.2019, 20:15 38449
Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в поселке Бескубыр Келесского района Туркестанской области в частном жилом доме погибла семья из четырех человек, передает Kazakhstan Today.
 
По данным ДЧС региона, трагедия произошла из-за неисправности печного отопления на природном газе.
 

Получили отравление и скончались на месте: 33-летний мужчина, 26-летняя женщина и дети 2015 и 2016 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров