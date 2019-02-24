Двое маленьких детей вместе с родителями погибли, отравившись газом в Туркестанской области

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в поселке Бескубыр Келесского района Туркестанской области в частном жилом доме погибла семья из четырех человек, передает Kazakhstan Today.

По данным ДЧС региона, трагедия произошла из-за неисправности печного отопления на природном газе.

Получили отравление и скончались на месте: 33-летний мужчина, 26-летняя женщина и дети 2015 и 2016 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

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