Двое мужчин утонули в Северном Казахстане

Петропавловск. 5 августа. Kazakhstan Today - Во вторник в Северо-Казахстанской области во время купания утонули мужчина и его друг, пытавшийся спасти тонущего, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС Северо-Казахстанской области полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев, трагедия произошла на озере Каменное, расположенном в шести километрах села Желяково. Утонули двое мужчин - 1980 и 1977 годов рождения.

3 августа на озеро на отдых с ночёвкой прибыли две семьи из Петропавловска. Утром 4 августа мужчина, 1980 года рождения, решил искупаться с девятилетней дочерью, однако через некоторое время, не рассчитав свои силы и возможности, стал тонуть и звать на помощь. Вскоре он скрылся под водой, успев оттолкнуть дочь к безопасному месту у берега. На спасение друга семьи в воду заплыл мужчина, 1977 года рождения, который тоже утонул. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - сказал Атыгаев.

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