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Двое погибли, трое госпитализированы в результате аварии в Павлодаре

27.06.2021 6805
Двое погибли, трое госпитализированы в результате аварии в Павлодаре
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 27 ИЮНЯ - В результате аварии, произошедшей в Павлодаре, скончались 36-летняя женщина и 21-летний парень, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили Pavlodarnews.kz, что вызов по номеру 103 поступил в три часа ночи. 
 

Девушка 1997 года рождения получила тяжелый ушиб головного мозга и травматический шок, сейчас находится в коме. Мужчина 1995 года рождения госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами позвоночника. Девушка 1997 года рождения получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника", - рассказали в облздраве.

 
Смертельное ДТП прокомментировали полицейские.
 

27 июня, в 02.55, в Павлодаре на пересечении улиц Астана и Исиналиева произошло столкновение автомобилей Toyota Windom и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир второй машины скончались на месте. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

 
Автомобили водворены на штрафстоянку.

 

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