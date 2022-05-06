Двух сестер-школьниц сбили на тротуаре в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - В Шымкенте водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, сбила на тротуаре двух сестер-школьниц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 5 мая ранним утром перед шестой поликлиникой на улице Аль-Фараби. Водитель-женщина на Hyundai пыталась избежать столкновения с другим авто, не справилась с управлением и выехала на тротуар. В этот момент на перекрестке ждали зеленого сигнала светофора две школьницы. Автомобиль сбил девочек, а затем врезался в столб. Двух сестер, учениц начальных классов, с различными травмами госпитализировали в детскую больницу в микрорайоне Асар", - сообщает телеканал Otyrar.
В отношении водителя, совершившего ДТП, составили протокол. Обе автомашины водворили на штрафстоянку.