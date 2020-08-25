Двухлетний ребенок скончался от ожогов в Павлодарской области

Павлодар. 24 августа. Kazakhstan Today - Двухлетняя девочка в Павлодарской области умерла, получив ожоги в загоревшейся машине, передает Kazakhstan Today.

Трагический инцидент произошел 22 августа в селе Машхура Жусупа в Баянаульском районе, во дворе частного жилого дома. Девочка получила ожоги от загоревшегося легкового автомобиля.

Ребенка доставили в больницу. Позднее стало известно о ее смерти.

В пресс-службе КЧС МВД РК отметили, что предварительная версия причины пожара - короткое замыкание электропроводов.

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