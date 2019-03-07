Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Эксперты рассматривают три возможные причины крушения вертолета в Алматы, сообщил глава управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Нурлан Жумасултанов, передает корреспондент агентства.





Он уточнил, что среди рассматриваемых версий - техническая неисправность вертолета, человеческий фактор, то есть ошибки пилотирования, и плохие погодные условия.





Напомним, 17 января 2019 года, в 15.59, вертолет "Еврокоптер-130" (бортовой номер UP-EC038) авиакомпании "Sky Service" при перелете из аэропорта Боралдай до пункта посадки на площадку "Большая Алматинка" потерпел крушение. На борту находился один пилот - командир воздушного судна Шитов Валентин Викторович. При обнаружении он был жив, но скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу, проинформировали в КГА.





Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов, вертолет упал в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы, на открытой территории санатория "Алатау".





Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИИР РК начал расследование по факту крушения вертолета.





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