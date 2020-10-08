Еще один житель Актау устроил дебош на борту самолета

Актау. 7 октября. Kazakhstan Today - Мужчина, летевший из Алматы в Актау, устроил дебош на борту самолета. В отношении нарушителя составили административный протокол по нескольким статьям, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", пассажира воздушного судна привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям.

За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство нарушителю выписан штраф в размере 8 МРП, это 22 224 тенге. Для принятия законного решения материал направлен в городской специализированный административный суд Актау", - рассказал начальник Линейного отдела полиции на станции Мангистау Еркебулан Изкенов.

5 октября 43-летнего мужчину оштрафовали за пьяный дебош на борту рейса сообщением Актау - Нур-Султан.

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