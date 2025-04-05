Нашествие клещей в Атырауской области: гибнут сайгаки и домашний скот
Фото: Бек Капуанов
Атырау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фермеры Курмангазинского района Атырауской области бьют тревогу из-за нашествия клещей, сообщает Zakon.kz.
Насекомых приносят на себе сайгаки. Некоторые из них умирают из-за кровососущих. Фермеры всерьез опасаются, что клещи станут причиной массового падежа домашних животных.
Это настоящая беда, с которой мы остались один на один. Ни акимат, ни ветеринарная служба нам не помогают", - рассказал сельчанин Бек Капуанов.
По его словам, люди вакцинируют животных за свой счет.
Один укол стоит 11 тысяч тенге. Сейчас ситуация вышла из-под контроля. Животные беременные, их сейчас нельзя вакцинировать. Приходится обрабатывать их специальными растворами с помощью опрыскивателя или мойки под давлением, но буквально через день клещи снова появляются", - говорит фермер.
Он пожаловался, что в селе уже начали погибать лошади.
Несмотря на заявления сельчан, власти считают, что ситуация под контролем. В частности, советник аким Курмангазинского района Ернар Борангалиев заявил агентству, что массового нашествия клещей нет и число гибнущих сайгаков значительно меньше, чем утверждают фермеры в соцсетях.
Сегодня выезжает рабочая группа, в числе которой специалисты из Атырау и Астаны, в село Азгыр Курмангазинского района, откуда поступил сигнал. Также к нам направляется специальный отряд из Западно-Казахстанской области, который будет заниматься сбором погибших сайгаков для дальнейшего уничтожения. На самом деле ситуация не так страшна, как ее пытаются представить фермеры. Да, животные погибают, клещи есть, но их гораздо меньше, чем это кажется", - утверждает чиновник.
Напомним, в 2023 году в Казахстане три человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки, которая передается из-за укусов клещей. Тогда скончались два жителя Кызылординской области и подросток в Туркестанской области. Подавляющее большинство заболевших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.