Нашествие клещей в Атырауской области: гибнут сайгаки и домашний скот

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Павлодар. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о ликвидации пожара в Баянаульском районе Павлодарской области.





По предварительным данным ведомства, площадь пожара составила 20 гектаров.





4 апреля на территории Жасыбайского лесничества Баянаульского района произошло возгорание сухой травы.





На ликвидацию пожара были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны" и лесничества. В общей сложности задействованы порядка 85 человек и более 24 единиц техники.





Оперативная работа осложнялась порывистым ветром и высокой сухой растительностью, способствующими быстрому распространению огня. Несмотря на это, спасатели продолжают сдерживать пламя и не допускают его распространения в сторону населенных пунктов, угрозы для жителей нет.



