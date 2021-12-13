Фура с 12 тоннами ваты сгорела в Атырауской области

Фото: instagram.com/atyrau_tjd
Инцидент произошел на республиканской трассе Атырау - Мангистау, в 80 километрах от Кульсары, уточнили в издании "Мой город". Большегруз марки DAF направлялся из Таджикистана в Турцию. Он перевозил 12 тонн ваты.
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, локализовать пожар удалось в 15.54, в 18.45 возгорание было полностью ликвидировано.
Жертв и пострадавших нет.
Неделю назад сообщалось, что на трассе в Акмолинской области сгорел полуприцеп с пиротехникой.