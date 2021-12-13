Фура с 12 тоннами ваты сгорела в Атырауской области

Фото: кадр с видео

АКТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел в районе пятого разъезда Мангистауского района. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Александр Алексеев, пишет Lada.kz

12 декабря, в 18.12 поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе 5-го разъезда Мангистауского района в пути следования произошло горение внутренней обшивки вагона. На место пожара привлечен один пожарный поезд и 16 работников от КТЖ станции Бейнеу.





Пожар ликвидирован негосударственной противопожарной службой в 19.00.

Причина и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Задействованы НГПС "Орттен коргау кызмети 2012" (две единицы техники и девять работников) и НГПС "Жалын Орт сондируши" (одна единица техники и три работника).

Как уточнили в ДЧС региона, поезд является не пассажирским, он предназначен для ремонта железнодорожных путей.



