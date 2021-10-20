"Газель" врезалась в грузовик: два человека погибли в результате аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Два человека погибли в результате аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск, передает KAZAKHSTAN TODAY.



По неподтвержденным пока данным, авария произошла по вине водителя грузовика, стоявшего на обочине без опознавательных знаков. О последствиях аварии рассказал в Instagram друг пострадавшего водителя.



"Мы тоже газелисты, но мы эвакуаторщики. Разбился ночью мой друг, мой коллега, братишка младший. У него две дочки, он сам их воспитывает. Но это ладно, он остался живой. Родился в рубашке, сегодня у него второй день рождения", - говорит автор видеоролика.



Два пассажира "Газели", по словам мужчины, погибли на месте. По словам очевидцев, грузовик стоял на обочине без опознавательных знаков. Мужчина просит откликнуться очевидцев, которые проезжали в это время по трассе и могли снять момент аварии на видеорегистратор.



"Предварительно установлено, что водитель автомашины марки "Газель", 30-летний житель Нур-Султана, перевозил неисправный автомобиль марки Toyota Camry. Двигаясь в направлении столицы, он допустил столкновение со стоящим впереди грузовиком MAN под управлением 27-летнего жителя столицы", - уточнила руководитель пресс-службы департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.



"В настоящее время водитель автомашины марки "Газель" доставлен в Аккольскую центральную районную больницу с различными телесными повреждениями. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)", - рассказала Пинчук.



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