18.01.2024, 20:55 5196
Газовый баллон взорвался в пекарне Арыси
С термическими ожогами госпитализированы двое сотрудников
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Арысь. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Газовый баллон взорвался в пекарне Арыси, с термическими ожогами госпитализированы двое сотрудников, сообщает OTYRAR.
Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров пекарного цеха и магазина.
По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего газ в нем быстро нагрелся и произошел взрыв. Два человека получили ожоги с поражением 30% и 70% тела. В тяжелом состоянии их доставили в ближайшую больницу.
Из пекарни на улицу вынесли еще 2 газовых баллона по 50 литров каждый и столько же баллонов по 25 литров.
Напомним, 5 января в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в селе Кокарна Атырауской области.
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18.01.2024, 19:09 7761
В Актюбинской области у скота выявили бруцеллез
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Актобе. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области на территории частного скотного подворья выявлен бруцеллез. Власти решают вопрос об установлении мероприятий, ограничивающих передвижение молока и мяса животных, а также самого скота, сообщает "АПК Новости".
В связи с возникновением болезни бруцеллез установить ограничительные мероприятия на территории частного скотного двора, расположенного в селе Карауылкелды", - сообщается в тексте проекта закона.
Решение принято на основании представления главы районной терринспекции. Заболевание скота было выявлено 16 января.
Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в Жетысуской области неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 43,7%, то есть с 81 до 116 случаев. 14 пациентов - дети, 13 - подростки.
17.01.2024, 13:20 26176
Трагедия на "Майкаинзолото": В МЧС рассказали подробности спасательной операции
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе операции по спасению автобуса с людьми, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, рассказал в кулуарах мажилиса заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков.
Ситуация очень сложная, очень серьезная. Когда специалисты сделали снимок для обнаружения примерного местонахождения автобуса, прибор показал, что там действительно есть скопление металла, но под этим металлом есть еще пустота, пространство", - сообщил замминистра по ЧС.
По словам спикера, спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни. Ситуацию осложняет мороз и вероятность движения почвы в воронке.
Не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, людей, которые там работают, может затянуть вниз", - прокомментировал Сыздыков.
Он добавил, что этот случай уникальный. Казахстанские специалисты изучили опыт других стран, но нигде такого не случалось.
По мнению замминистра, до автобуса спасатели доберутся, ведь уже проделана большая работа, свыше 2 тысяч кубометров почвы вывезли, обеспечив условия для работы экскаватора. Есть вероятность, что дальше справляться будет проще.
Журналисты спросили Бауыржана Сыздыкова, можно ли прогнозировать время и вероятность спасения людей живыми. Он ответил, что обозначать время и делать прогнозы рано, учитывая, что спасателям крайне сложно.
Родственникам и близким порекомендовали набраться терпения и надеяться на хорошее.
Напомним, 4 января в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
16.01.2024, 14:49 45856
Сугробы до двух метров: в Курчумском районе ВКО ввели режим ЧС
Фото: Минтранспорта РК
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Усть-Каменогорск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации природного характера объявили в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
Из-за непрекращающейся метели от транспортного сообщения отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.
С 7 января в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигла 1,8-2 метра", - сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.
По ее данным, сегодня, 16 января, после установления летной погоды был отправлен вертолет для доставки продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов.
Жители района опубликовали в Instagram-паблике kurchumvko видео с застревающими в огромных сугробах лошадьми. Животные по шею проваливаются в снег и с трудом передвигаются.
В акимате заверили, что ситуация находится под контролем.
По данным управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, в Курчумский район дополнительно направили технику для обеспечения проезда. Задействовано более 20 единиц спецтехники. Однако работы затруднены в связи с бураном. Также в район направили высокопроходимую технику ДЧС ВКО, сообщает Tengrinews.
Между тем в Западно-Казахстанской области, по сообщению сайта "Мой город", из-за сильного бурана закрыто движение на четырех трассах:
- Федоровка - Аксай;
- Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница РФ;
- Самара - Шымкент (195-251 км);
- Уральск - Таскала - граница РФ.
Ранее сообщалось, что режим ЧС планируют объявить в Темиртау, Павлодаре и нескольких сельских округах Карагандинской области.
Непогода бушует в Казахстане уже около недели. В ночь с 10 на 11 января несколько городов и десятки сел Казахстана пострадали от последствий урагана. Из-за метели и сильного ветра в населенных пунктах падали деревья, с домов и зданий срывало кровлю, сотни жителей остались без электро- и водоснабжения.
16.01.2024, 11:35 48521
В Кызылординской области двух педагогов уволили после посещения ими ночного клуба
Фото: кадр из видео
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Кызылорда. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области двух педагогов уволили после посещения ночного клуба в Турции, сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернур Дауенов.
Публикации в социальных сетях двух учителей из Кызылординской области, отдыхающих в ночном клубе Турции во время зимних каникул, вызвали недовольство родительской общественности. Педагоги освобождены от занимаемой должности", - написал он на своей странице в Сети.
Он также подчеркнул, что в нормах педагогической этики прописано, что педагоги не допускают совершения действий, способных дискредитировать высокое звание педагога.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое учителей из Кызылординской области отправились в Турцию. Отмечалось, что во время отдыха педагоги посещали ночной клуб, где устраивают травести и дрэг-шоу.
16.01.2024, 09:56 50886
Около 200 домов в Актюбинской области остались без газа
Фото: скриншот из видео
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Актобе. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области произошел пожар на газопроводе возле Каратала в сельском округе Берсиева Уилского района. Около 200 домов области остались без газа, сообщает газета "Диапазон".
Как сообщили в акимате Актюбинской области, 15 января в 17.15 поступило сообщении о возгорании газопровода близ села. На место направили пожарных на специальной технике. Огонь удалось потушить после закрытия газопровода, идущего в Каратал. Сотрудники Уилского газового хозяйства работают над возобновлением подачи газа жителям.
В Каратале живет 1182 человека. Сельская амбулатория, детсад, клуб, библиотека, акимат получают тепло от электричества.
15.01.2024, 12:45 77226
Крупный пожар на складе в Алматы: огнеборцам удалось предотвратить взрыв
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные Алматы предотвратили взрыв нескольких газовых и кислородных баллонов во время тушения крупного пожара на складе стройматериалов в Алмалинском районе.
Сообщение о пожаре поступило 14 января в 20.25. Открытым огнем горел склад по хранению стройматериалов, в том числе лакокрасочной продукции. Площадь пожара составила более 500 кв. м.
Создалась угроза распространения огня на соседние и пристроенные склады. Тушение пожара осложнялась большой пожарной нагрузкой в виде заполненных помещений и наличием легковоспламеняющихся изделий (битум, лакокраска)", - сообщили в ДЧС Алматы.
В ликвидации огня участвовали более 100 человек и 21 единица техники.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали на безопасное место 3 раскаленных кислородных и 4 газовых баллона.
Пожар локализован в 22.34 и ликвидирован в 22.50. Не допущено распространение огня на смежные склады по хранению ТМЦ предпринимателей общей площадью более 5 тыс. кв. м", - рассказали в департаменте.
14.01.2024, 19:39 88541
На трассе в Акмолинской области столкнулись 15 авто
Водители не соблюдали дистанцию
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Кокшетау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области вблизи поселка Жанаталап на автомобильной дороге Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомашин, передает корреспондент агентства.
По информации департамента полиции региона, из-за неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из Щучинска были сопровождены экипажем "Тулпар 503".
Отмечается, что водители не соблюдали дистанцию при плохой погоде. Погибших и пострадавших нет.
В Казахстане из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. По данным "КазАвтоЖола", введено ограничение движения транспорта, которое действует на 25 участках автодорог республиканского значения в 7 областях.
14.01.2024, 14:43 89401
В Атырауской области детсадовцы избили одногруппника
Фото: Depositphotos
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Атырау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В детском саду села Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области дети избили своего одногруппника, передает корреспондент агентства.
Дети разбудили спящего мальчика и избили его", - сообщает региональный телеграм-канал ATYRAU ONLINE.
Как отмечается в сообщении, долгое время на плач ребенка никто не реагировал. На видео, которое распространилось в Сети, видно, что воспитательница подошла спустя некоторое время. Она призналась, что в момент избиения находилась с коллегами.
Позже о случившемся узнали родители мальчика, который говорит с трудом. Родители уверены, что теперь у пострадавшего мальчика будут "большие проблемы со здоровьем".
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
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