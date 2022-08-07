Генерал-майора полиции нашли мертвым в Алматинском следственном изоляторе

АЛМАТЫ. 6 АВГУСТА - Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в Алматинском следственном изоляторе, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следственно-арестованного Халыкулы Ж. примерно в 7 утра обнаружил постовой контролер. Дежурная смена учреждения незамедлительно оказала первую медицинскую помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть в результате механической асфиксии", - сообщает Informburo.kz со ссылкой на КУИС.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Проведена беседа с другими содержащимися лицами. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было, пишет Zakon.kz.
В настоящий момент сотрудниками областного департамента назначена служебная проверка. По ее результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Жайлаубек Халыкулы в разные годы возглавлял ДВД Алматинской и Акмолинской областей. В мае его задержала Антикоррупционная служба по подозрению в коррупции.