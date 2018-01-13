Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Госпитализированный во время бурана в Астане мужчина находится в реанимации, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, за медицинской помощью обратились 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений. Двое были госпитализированы.

"Был госпитализирован пациент 1966 года с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему провели операцию - трепанацию черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое. Пациент находится без сознания, поэтому выяснить обстоятельства получения травмы на данный момент невозможно", - сказал он.

Второму пациенту, который также находится в больнице, на голову упала облицовка здания.

Остальные пострадавшие получили ушибы и переломы. Им была оказана помощь в приемном покое.

Напомним, вчера из-за снежной бури в Астане была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Было закрыто движение автотранспорта по всем направлениям, был закрыт аэропорт.

Как сообщила на пресс-конференции в ситуационном центре Астаны руководитель пресс-службы акимата Астаны Эльвира Жургенбаева, из-за бури пострадало 26 жилых домов. В районе Алматы повреждено 4 дома, в районе Сарыарка 8 домов и остальные - в районе Есиль. Кроме того, пострадали 4 школы, 3 детских сада и агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина.

Также сильный ветер развернул 131 светофор, повредил 16 остановок.

По ее словам, "в основном была сорвана кровля, повреждены электрические провода, водосточные металлические трубы, разбито стекло и оконные рамы".

"На сегодня все повреждения восстановлены. В целом Астана выдержала экзамен, все службы сработали слаженно", - отметила Э. Жургенбаева.

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