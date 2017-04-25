Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Грузовик в Алматы насмерть сбил пожилого велосипедиста, передает корреспондент агентства.
ДТП произошло сегодня на улице Бекмаханова. Как рассказали очевидцы происшествия, грузовик Foton задел велосипедиста, после чего мужчина угодил под колеса грузовика. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
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