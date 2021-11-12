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Хулиганы устроили фейерверк на крыше автобуса в Алматы

11.11.2021, 18:12 43930
Хулиганы устроили фейерверк на крыше автобуса в Алматы
Фото: regnum.ru
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - В Алматы неизвестные взрывали петарды на крыше пассажирского автобуса. Видео происшествия появилось в Сети, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
На кадрах, выложенных в инстаграм-паблике dorogi_almaty_official, можно заметить, как два человека разместились на крыше пассажирского транспорта, после чего начали взрывать петарды. Автобус сразу же остановился, а организаторы беспорядка, спрыгнув с крыши, убежали. 

 

Соответствующие подразделения уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности", - прокомментировали происходящее на видео в департаменте полиции Алматы.


 

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ДТП в Акмолинской области: машина перевернулась из-за оставленных без присмотра лошадей

11.11.2021, 17:13 47467
КОКШЕТАУ.11 НОЯБРЯ - В Акмолинской области лошади, свободно гуляющие по трассе, стали причиной ДТП. В результате аварии с различными телесными повреждениями водитель и пассажир автомашины были доставлены в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео происшествия было опубликовано в инстаграм-паблике eto_astana_detka

Астана, дорога в гольф-клуб, район Алматы. Вчера, в 18.30, лошади выбежали на дорогу, затоптали машину, машина перевернулась в кювет! Пострадали два человека, один из них до сих пор в коме. Почему никто не может повлиять на людей, которые в черте города держат скот, ведь это незаконно! Даже пастуха нет. Только утром вчера было написано на хозяев скотины заявление от соседей, но почему-то всегда игнорируют все заявления", - пишет возмущенный автор поста. 


Инцидент прокомментировали в ДП Нур-Султана.


В 18.30 на канал 102 поступил вызов о произошедшем ДТП. Установлено, что 19-летний водитель автомашины марки Тоуota Сamry, следуя по улице 163 со стороны переулка Майлыкент в сторону трассы Нур-Султан - Караганда, допустил наезд на трех лошадей, после чего автомашину откинуло в кювет", - сообщили в пресс-службе. 

 
В результате ДТП с различными телесными повреждениями водитель автомашины был доставлен в больницу и после осмотра его отпустили. Его 19-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на коммунальную стоянку. По данному факту проводится дознание. 
 

Полицейскими установлен 47-летний житель города, который является владельцем лошадей. Месяцем ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных", - пояснили в пресс-службе.

 
Как сообщили в департаменте полиции, в текущем году значительно возросло количество обращений, связанных с происшествиями на объездных трассах города по причине бесконтрольного выпаса лошадей. С начала текущего года поступило 510 сообщений, в результате зарегистрировано 37 фактов дорожно-транспортных происшествий, повреждено более 40 единиц транспортных средств, с различными травмами в медицинские учреждения города доставлено 12 человек. 

Напомним, ДТП из-за гуляющих по автомобильным трассам без присмотра домашних животных, происходят в Казахстане регулярно. 

 

Полиция начала расследование по факту гибели подростка от выстрела в Жамбылской области

11.11.2021, 16:03 53569
ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В Жамбылской области начато расследование по делу о стрельбе из пневматического ружья, которое попало в руки школьников. В результате детской игры один из подростков скончался от выстрела в голову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, сообщение о происшествие поступило в отдел полиции Меркенского района 9 ноября из Центральной районной больницы. По словам медиков, 14-летний житель села Тескентоган скончался в результате ранения из пневматического оружия.
 

Из числа сотрудников департамента полиции Жамбылской области создана следственно-оперативная группа, проводится расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

 
Как установили в полиции, подросток вместе со своим другом взяли оружие без разрешения взрослых. Огнестрельное ранение было получено во время стрельбы по птице в поле.
 
Напомним, что в Меркенском районе 14-летний мальчик пришел в гости к другу, с которым они решили поиграть с отцовским пневматическим ружьем. В итоге один подросток скончался от выстрела в голову. Родственники погибшего требуют наказать родных второго школьника за то, что оставили оружие без присмотра.
 

В 356 километрах от Алматы произошло землетрясение

11.11.2021, 08:44 42391
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 11 ноября 2021 года в 06.32 (11 ноября в 00.32 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 356 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда MPV 3,6. Глубина пять километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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