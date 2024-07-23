22.07.2024, 19:14 47181
Информацию о массовой гибели рыбы прокомментировали в инспекции рыбного хозяйства
Фото: Depositphotos
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Атырау. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с акиматом Махамбетского района ведут работы по спасению мальков в русле канала "Сарыозек" близ села Талдыколь, в которых задействовано более 20 сотрудников и жителей села, а также пять единиц техники, сообщает региональная служба коммуникаций.
По словам руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбека Гайсина, из-за снижения уровня воды в канале на мелководье осталась молодь рыбы частиковых видов.
20 июля в социальных сетях появилась информация о гибели мальков на канале "Сарыозек". 21 июля на место выехала комиссия, специалистами департамента экологии проведен отбор проб воды, а также сбор и дальнейшая утилизация мальков общим весом 80 кг с соблюдением санитарных требований. Сегодня, 22 июля, начаты работы по спасению мальков, и по состоянию на 18.00 спасено свыше 600 кг мальков, их отправили в реку Урал. Помимо этого, совместно со специалистами РГП "Казводхоз" ведутся работы по повышению уровня воды в канале "Сарыозек". Эти работы идут параллельно со спасательными", - сообщил Гайсин.
По его информации, с июня в области спасено более 49 млн мальков рыбы частиковых пород.
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23.07.2024, 13:38 5106
Мощная вспышка на Солнце: NASA предупреждает о сбоях радиосвязи и отключении электричества
Фото: NASA
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Вашингтон. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце, которое с вероятностью 60 процентов может привести к отключению электроэнергии на Земле на этой неделе, сообщает Daily Mail.
Предупреждение о том, что вспышка может привести к "колебаниям в электросети", опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Холодная" солнечная вспышка при температуре около 36 тыс. градусов по Фаренгейту (F) составляет примерно четверть температуры "теплых" солнечных вспышек на Солнце, которые в среднем составляют 144 000 градусов по Фаренгейту и гораздо лучше изучены учеными", - говорится в информации.
В агентстве предупредили, что вспышка может нарушить работу радиостанций, авиационной связи и спутников. Ожидается, что последствия вспышки жители Земли ощутят в пятницу.
Авторы статьи отметили, что так называемые "холодные" солнечные вспышки стали предметом серьезного изучения астрофизиков только в последнее десятилетие. Выяснилось, что они содержат не менее высокую концентрацию микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки. Они приводят к более интенсивному и разрушительному радиоизлучению.
Ученые также предупредили, что в 2025 году на Землю могут обрушиться более мощные солнечные извержения, которые вызовут сильнейшую геомагнитную бурю за последние 165 лет.
Напомним, в мае на Земле произошла сильнейшая магнитная буря с 2003 года.
23.07.2024, 08:29 19686
ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: скончался один из пострадавших
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался один из пострадавших в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе.
Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного из пострадавших работников Карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1993 года рождения с глубокими (85%) ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
Пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова. Состояние пятерых оценивалось как крайне тяжелое. Для спасения пострадавших YDD Corporation привлекла ведущих зарубежных специалистов. В больницу прибыли лучшие медицинские специалисты-комбустологи из ведущих институтов и больниц России. Дополнительно проводятся онлайн-консультации местных и иностранных специалистов из Израиля и Турции.
В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведено уголовное дело.
22.07.2024, 21:18 44371
На улицах Рудного засняли двух лосей
Фото: Наша газета
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Рудный. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Диких животных заметили в понедельник, 22 июля, утром в старой части города. На совещании в акимате глава города сообщил, что лоси сначала пришли к управлению полиции, потом их видели на улице Строительная, сообщает ИА "Город".
Полицейские провели спасательную операцию по вывозу животных в естественную среду обитания, в сторону лесопосадок.
Животных безопасно сопроводили, дороги были перекрыты на момент сопровождения. Происшествий не зафиксировано", - сообщили в управлении полиции Рудного.
22.07.2024, 11:50 63011
ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро пострадавших в результате несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Также по данным руководителя управления здравоохранения региона Бибигуль Тулегеновой, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что проводится вся комплексная противошоковая терапия.
В акимате также подчеркнули, что расследование несчастного случая находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области.
К большому сожалению, пострадали восемь работников. Сейчас всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я лично встречался с родственниками пострадавших, разговаривал также с врачами. Медицинский персонал делает все возможное", - заверил аким области Ермаганбет Булекпаев.
Дополнено 22.07.2024, 13.22
Для спасения пострадавших, YDD Corporation привлекла ведущих зарубежных специалистов, сообщили в пресс-службе предприятия.
В больницу прибыли лучшие медицинские специалисты-комбустологи из ведущих институтов и больниц Российской Федерации.
В частности, прибыла группа из шести врачей во главе с Амосовым Владимиром Гурьевичем, кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры медицины катастроф Уральского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Амосов имеет 40-летний опыт лечения ожогов и является одним из ведущих специалистов-комбустологов. Кроме того, местных специалистов консультирует Сухов Тимур Халилуллович, заведующий отделением ожогового центра Городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения города Москвы. Сухов - врач-травматолог с 25-летним стажем, специализирующийся на лечении ожоговых пациентов", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что врачи и специалисты больницы Макажанова совместно с коллегами из России оказывают полный спектр медицинской помощи пострадавшим. Дополнительно проводятся онлайн-консультации местных и иностранных специалистов из Израиля и Турции.
Компания делает все возможное для спасения жизней и здоровья своих сотрудников в сложившейся ситуации", - заявили в компании.
Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведено уголовное дело.
22.07.2024, 08:45 71246
Крушение кукурузника в Акмолинской области прокомментировали в Минтранспорта
Фото: МЧС РК
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК создает комиссию по расследованию авиационного происшествия в Жаркаинском районе Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", - отметили в министерстве.
Напомним, 21 июля 2024 года в 18.54 в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении технического облета произошло крушение воздушного судна АН-2, регистрационный номер UPA0141, с последующим горением. На борту находился один пилот. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа", сообщили в Минтранспорта.
На месте происшествия задействованы силы ДЧС Акмолинской области, пожар локализован, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
21.07.2024, 21:38 100406
В Акмолинской области разбился кукурузник
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Близ города Державинск самолет АН-2 потерпел крушение, жертв и пострадавших нет, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня в 10 километрах от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета АН-2. Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники", - говорится в сообщении.
За 8 минут с момента вызова спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован.
21.07.2024, 14:40 111071
Стало известно о состоянии пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде
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Караганда. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время продолжается оказание медицинской помощи восьми пострадавшим работникам карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation. Все пациенты находятся в многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области.
Состояние шестерых пострадавших остается критическим, крайне тяжелым. Еще двое пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. Борьба за здоровье и жизнь пациентов продолжается, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в управлении.
Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова во главе с его директором Олжасом Бекарисовым. В состав медицинской бригады вошли опытные врачи-комбустиологи-реаниматологи. Столичные специалисты отметили, что местными врачами оказана вся необходимая на тот момент медицинская помощь.
Между тем в пресс-службе завода прокомментировали, что компания оказывает всестороннюю помощь пострадавшим и находится в постоянном контакте с медицинским персоналом больницы и родственниками пострадавших.
Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
21.07.2024, 11:18 114096
В Актюбинской области из горящего дома спасли 55 человек
В одной из квартир загорелись личные вещи
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Актобе. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в городе Хромтау произошел пожар в одном из многоквартирных домов. Спасатели эвакуировали 55 человек, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня утром в городе Хромтау в Актюбинской области в трехэтажном жилом доме произошло загорание личных вещей в квартире. Пожар ликвидирован за 31 минуту с момента поступления вызова", - рассказали в пресс-службе министерства.
Силами МЧС с помощью трехколенной лестницы спасены 15 человек, из них 6 детей. По лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 12 детей.
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