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Из-за крысы жители центра Караганды остались без электричества

16.04.2021 3970
Из-за крысы жители центра Караганды остались без электричества
Фото из открытых источников
КАРАГАНДА. 16 АПРЕЛЯ - В 07.30 от релейной защиты отключился выключатель главного ввода 6 кВ первой секции шин на подстанции "Новый город", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает eKaraganda со ссылкой на ОО "Караганды Жарык", в результате было обесточено около четырех тысяч физических и 117 юридических лиц. Частично без электричества остались проспект Абдирова, Назарбаева, улицы Гоголя, Алиханова, Пригородная.
 
В ходе осмотра было обнаружено повреждение линейного отсека фидера №9, в который попала полевая крыса, и возникло короткое замыкание, что привело к разрушению изоляции.
 
С самого утра силами оперативных бригад произведен перевод питания части потребителей на резервные источники питания.
 

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