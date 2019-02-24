Из-за непогоды на автодорогах Восточного Казахстана застряли свыше 60 автомобилей

Усть-Каменогорск. 31 января. Kazakhstan Today - Более 60 автомобилей оказались в снежном плену в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Метель и плохая видимость стали причиной закрытия дорог в Восточно-Казахстанской области. Накануне днем в Жарминском районе, между селами Аршалы и Ушбиик по Алматинской трассе, в снежном плену оказались более 60 автомобилей. Около 100 человек полицейские, спасатели и дорожники разместили в ближайшем населенном пункте. Только через несколько часов удалось восстановить движение. В Урджарском районе по пути в Алматы застрял автобус с 40 пассажирами. Их тоже пришлось эвакуировать. Поэтому стражи порядка работают в усиленном режиме, сообщает телеканал " Хабар 24 ".

По его информации, на трассах дежурят 44 патрульных автомобиля. Главная задача - не дать жителям выехать за пределы городов и сел при закрытии движения и помочь всем тем, кто оказался в заносах. Проблема в том, что к полицейским прислушиваются далеко не все граждане. В итоге приходится спасать застрявших.

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