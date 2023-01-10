Из-за непогоды в Казахстане планируют ограничить движение автобусов и авто на дизтопливе

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 - несовершеннолетними, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.





В Астане отец с двумя детьми при использовании фейерверков получили ожоги губ и кистей рук. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона квартиры.





Всего, по данным МВД, в стране изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники с 25 декабря по 3 января в ходе специального оперативного профилактического мероприятия. 829 человек привлечены к ответственности за нарушение правил торговли пиротехнической продукцией.





Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.





После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков. Так, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.





В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек. В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.





В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.





Ранее в МЧС наглядно показали , в чем заключается опасность новогодней пиротехники.





Результаты опроса, проводимого агентством KAZAKHSTAN TODAY, показывают, что большинство респондентов (48.94%) выступает за полный запрет фейерверков. Еще 40.43% ответивших считают, что граждане обязаны выполнять действующие ограничения по времени и месту использования фейерверков.