Избиение мужчины с ребенком на руках в Астане: супруга нападавшего обратилась в американское посольство

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга боксера Бейбута Шуменова, напавшего на мужчину с ребенком в торговом центре Астаны, обратилась в американское посольство.





Как сообщили ряд казахстанских СМИ, супруга казахстанского боксера уверяет, что Бейбут Шуменов действовал в интересах самообороны.





По словам Кэри, она была вынуждена обратиться за помощью к официальным лицам США, обвинив казахстанские госорганы "в бездействии" и "игнорировании фактов".





Как отмечает супруга боксера, ее сына на детской площадке ударил другой мальчик, и обвиняет второго участника конфликта в том, что он якобы пытался ударить ножом Шуменова, а позже нападал с разбитой бутылкой. Женщина утверждает, что пострадала во время потасовки, а ее супруг занимался самозащитой.









Однако видео с места происшествия доказывает обратное, боксер жестоко избивал мужчину на глазах у его ребенка, его хулиганские действия, по словам адвоката Айбола Туменбаева, будут расцениваться как агрессивные, умышленные.





Напомним, нападение на мужчину с ребенком на руках зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из торговых центров столицы.





Адвокат Айбол Туменбаев в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал , что нападавший "подверг опасности несовершеннолетнего ребенка, что не имел права делать, зная, что физически сильнее. Он знал, что его удар для обычного человека может закончиться крайне трагично".





Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил , что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер Бейбут Шуменов. По его словам, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.





В четверг уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева обратилась в Министерство внутренних дел по поводу дела об избиении мужчины.





Она отметила, что в действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка.





Позже Динара Закиева в комментариях уточнила, что предлагается привлечь нападавшего к ответственности по статье 115 УК РК дополнительно.