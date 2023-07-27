В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
14.07.2023, 12:11 20971
Все должно разрешаться в рамках закона - адвокат об избиении мужчины с ребенком на руках в Астане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Адвокат Айбол Туменбаев прокомментировал нападение на мужчину с ребенком на руках, которое произошло в одном из торговых центров столицы.
Никому не дано право самоуправства. Все должно разрешаться в рамках закона. Если кто-то тебя оскорбил - это моральный ущерб, и, соответственно, ты должен требовать возмещения в законном порядке", - заявил Айбол Туменбаев журналисту Kazakhstan Today.
По словам адвоката, на сегодняшний день государство очень внимательно относится к хулиганству, в связи с чем санкции за хулиганские действия увеличились.
Вопрос в размерах причиненного ущерба (...) Он подверг опасности несовершеннолетнего ребенка, что не имел права делать, зная, что физически сильнее. Он знал, что его удар для обычного человека может закончиться крайне трагично. Видя, что перед ним мужчина с ребенком на руках, он просто не имел права пускать в ход кулаки, поэтому его хулиганские действия будут расцениваться как агрессивные, умышленные", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что человек, будучи профессиональным боксером, должен был воздержаться от конфликта.
Это было не в условиях спортивного зала. На них не было средств индивидуальной защиты, на руках не было перчаток. У боксера перчатка - это оружие. У человека, который профессионально занимается боксом, сила удара равно порядка 800 и более кг", - проинформировал Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, людям, которые профессионально занимаются восточными единоборствами или боксом, запрещено вступать в подобные конфликты, применять силу возможно только в рамках самообороны и очень сдержанно.
Можно говорить, что это отягчающее обстоятельство, что человек, являясь профессиональным боксером и зная о том, что он находиться не в спортивном зале и это не соревнование, не шоу, не игра (...) Если он, будучи мастером своего дела, не умеет контролировать свои эмоции, то это проблема для общества. В нашей среде его может оскорбить любой человек", - добавил эксперт.
Напомним, нападение на мужчину с ребенком на руках зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из торговых центров столицы.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер Бейбут Шуменов. По его словам, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Вчера уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева обратилась в Министерство внутренних дел по поводу дела об избиении мужчины.
Она отметила, что в действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка.
Позже Динара Закиева в комментариях уточнила, что предлагается привлечь нападавшего к ответственности по статье 115 УК РК дополнительно.
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10.07.2023, 14:25 30726
Очередное воровство: алматинские экологи обеспокоены реконструкцией сквера возле памятника Шокану Валиханову
Фото: facebook/Экологическое общество Алматы
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Общественники Алматы опубликовали сообщение в Facebook, в котором выразили обеспокоенность судьбой сквера возле памятника Шокану Валиханову. По их словам, сквер обнесли забором и закрыли на реконструкцию.
На выходных днях сквер был обнесен капитальным забором. Судя по всему, планируется его реконструкция по желанию частного спонсора-застройщика. Однако сквер не требует реконструкции, его реставрацию за счет бюджета акимат города провел в 2015 году в рамках реконструкции бульвара Валиханова. Вероятно, мы можем потерять исторический облик сквера, его дорогостоящую отделку (гранитный плитняк и покрытие тротуаров, гранитные плиты подпорных стен, гранитные скамьи, гранитные бордюры обрамляющие цветники и тротуары). Деревья, очевидно, будут повреждены при выкапывании траншей под кабель и трубы автополива, как это происходит постоянно в городе", - предположили активисты.
Они напомнили, что в прошлом году были проведены реконструкции скверов у Государственного музея РК и Дворца школьников. В итоге исторический первоначальный облик был утрачен, дорогостоящие плиты из красного гранита и известняка (ракушечника) исчезли, деревья все были повреждены и сейчас из-за этого погибают.
В акимате района экологам ответили, что в сквере у памятника Валиханову планируют заменить изношенные светильники и установить поливальную систему. Но общественники не верят отпискам и считают, что для такого ремонта незачем закрывать сквер многометровым забором. По их мнению, качественное оформление хотят заменить на дешевый новодел.
Очевидно, здесь будет очередное воровство дорогостоящего алматинского гранита, который заменят на мерзкую разваливающуюся плитку и кафель. Кроме того, весь сквер перероют под кабель (трубы), повредят зеленые покровы и насаждения, испортят весь ансамбль многочисленными фонарными столбами, а качественное фонтанное оборудование, трубы и насосы заменят на дешевое", - пишут активисты.
Именно поэтому, считают они, сквер Валиханова специально обносят капитальным многометровым забором, чтобы никто не возмущался и не мог наблюдать за происходящим.
Общественники напомнили, что сквер уже проходил реставрацию за счет бюджета в 2015 году и находится в хорошем состоянии. Фонтаны отреставрированы и отлично работают.
Мы требуем от акимата срочно демонтировать забор с территории сквера. Жители Алматы категорически против проведения этой псевдоспонсорской разрушительной реконструкции сквера от частного застройщика ЖК! Не надо бизнесу таким образом зарабатывать очки и лояльность перед президентом РК Токаевым, чтобы он дальше закрывал глаза на непрекращающуюся точечную застройку города", - заявили члены экологического общества.
Ранее сообщалось, что в верхней части Алматы наблюдается транспортный коллапс из-за дорожных работ и перекопанных улиц. По мнению водителей, пассажиров и жителей города, обстановка близка к катастрофе. Люди не могут добраться до работы, на мероприятия, домой.
Тысячи машин практически без движения выстроились в многокилометровые пробки, остановив движение десятков тысяч людей в рабочее время, отравляя атмосферу города колоссальным количеством выбросов и шумом работающий моторов", - рассказал местный житель.
О проблемах загрязнения воздуха в мегаполисе сообщалось не раз. По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. Эксперт считает, что преобладающим фактором загрязнения воздуха в городе Алматы являются три ТЭЦ и только потом выхлопные газы автотранспорта.
Руководитель городского управления зеленой экономики Наталья Ливинская рассказала, что общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили 134 тысячи тонн с учетом ТЭЦ-3.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, что основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин. Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны, отмечает zakon.kz.
Одной из "головных болей" алматинцев также остается точечная застройка. В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах.
По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
Эксперт по экологии Ася Гейдт в качестве примера привела застройку Ремизовского ущелья. По ее словам, нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс. Она также отметила, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.
Ранее Ремизовское ущелье, а также другие подобные территории, было занято дикорастущими и культурными плодовыми деревьями - преимущественно яблонями. К первой категории относится, в том числе, яблоня Сиверса - среднеазиатский эндемик, вид, включенный в Международную Красную книгу как "уязвимый", прародительница всех яблонь, ко второй - легендарный алма-атинский апорт, сегодня практически полностью утраченный. Помимо непосредственной видовой ценности произраставших ранее садов, необходимо отметить, что любые древесные насаждения являются сильнейшими "фильтрами" для воздуха, они активно потребляют углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом, создавая более здоровую среду для человека", - сказала Ася Гейдт.
Кроме того, отмечает специалист, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
04.07.2023, 21:06 41641
Си Цзиньпин отметил тектонические процессы глобальной трансформации, беспрецедентно серьезные вызовы человечеству и движение ШОС к формированию сообщества единой судьбы - комментарий
Фото: news.cn
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Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите ШОС отметил тектонические процессы глобальной трансформации, беспрецедентно серьезные вызовы человечеству и движение организации опережающими темпами к формированию сообщества единой судьбы, чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе.
Мы твердо поддерживаем друг друга в отстаивании ключевых интересов, продолжая добрые традиции взаимопомощи и солидарных усилий, выступаем доверительными партнерами друг для друга на пути развития и возрождения. Мы претворяем в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, учитываем разумные озабоченности друг друга в области безопасности, комплексными подходами противодействуем традиционным и нетрадиционным вызовам, с тем чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе, создать благоприятные условия для развития и процветания стран региона", - заявил председатель КНР, обозначив важнейшие направления для эффективного объединения усилий в рамках ШОС.
Си Цзиньпин обозначил приоритеты ШОС и роль организации в меняющемся мире: "Современный мир претерпевает перемены и потрясения, набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, человечество стоит перед беспрецедентно серьезными вызовами".
Мы стоим на страже международной справедливости, выступаем против гегемонии, деспотизма и травли, расширяем "круг друзей" ШОС, формируем отношения диалога и партнерства, носящие неконфронтационный и внеблоковый характер, что значительно способствует росту прогрессивных сил в защиту мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул лидер Китая главные цели и задачи организации.
Си Цзиньпин отметил необходимость конкретизировать цели организации и изложил видение курса в связи с тем, что "постоянный рост и укрепление ШОС в последние годы предоставляют нам не только уникальные возможности, но и небывалые вызовы. Как в свое время сказал индийский поэт Тагор, "уверенность позволяет человеку быть сильнее перед непредсказуемостью судьбы". Мы должны достойно исполнить славную историческую миссию, быть преданными первоначальным целям, объединенными усилиями выступать стабилизирующим и конструктивным фактором в деле мира и развития на планете. В этой связи я хотел бы озвучить следующие предложения".
Первое, неуклонно держать верный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие.
Второе, поддержать мир в регионе во имя общей безопасности.
Третье, наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество.
Четвертое, активизировать обмен и взаимозаимствование для сближения народов.
Пятое, претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать системы глобального управления.
При этом председатель КНР обратил особое внимание на необходимость изменений в общественном развитии и необходимость совершенствовать самосознание народов в государствах ШОС, приведя в пример процесс модернизации китайского общества, подчеркнув, что "в настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В то же время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации".
Более того, в этом процессе Китай выражает готовность поделиться своими достижениями и помощью в деле всестороннего социального развития.
Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира", - заключил Си Цзиньпин.
14.06.2023, 17:36 87241
Чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы", казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге
Фото: МЧС РК
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Казахстан вошел в число стран, пострадавших от интенсивных лесных пожаров весной и в начале лета этого года. Площадь охваченной огнем земли достигла исторических масштабов, горели и продолжают гореть реликтовые леса на трех материках планеты. Настоящим национальным бедствием стал пожар в Канаде, который не могут потушить несколько недель. Там выгорело уже больше 4,4 млн га леса, а ядовитым дымом затянуло крупные американские города. В России огнем было охвачено более 1 млн га. Горело на Дальнем Востоке и на Урале, в Сибири и Башкортостане. Судя по сводкам ФБУ "Авиалесоохрана", война с огнем еще не закончена, сообщает energyprom.kz.
По площади лесных пожаров, произошедших с начала года, Казахстан стоит на четвертом месте после Канады, России и Чили. В нашей стране огнем уничтожен лес на общей площади около 84 тысяч га. Не исключено, что эта цифра может увеличиться, так как она включает в себя площадь еще не локализованного пожара в Абайской области (по предварительным данным она составляет 60 тысяч га).
Казахстан - не единственная страна, где лесные пожары привели к человеческим жертвам. По сообщениям зарубежных СМИ, в населенных пунктах Чили из-за пожаров погибли 24 человека, в России - 23. Казахстанская трагедия, одномоментно унесшая жизни 14 человек, была следствием не только природной стихии, но и "преступной халатности исполнительных органов", как сказал президент Токаев.
За последние три года количество природных пожаров в Казахстане выросло на 32,6%. По данным МЧС РК, в первом году пандемии, 2020-м, их было 700, по итогам прошлого года - уже 928. Площадь лесов и степей, охваченных огнем, в 2022-м была огромной: более 104 тысяч га. Ущерб от таких ЧС природного характера в прошлом году превысил 20,6 млрд тенге.
По информации, озвученной вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК Маратом Кульдиковым 29 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, с начала пожароопасного сезона в 2023 году было зарегистрировано уже 146 лесных пожаров площадью 23,9 тысячи га. С учетом масштабного возгорания в природном резервате "Семей орманы", выжженая земля вместо зелени теперь занимает территорию около 84 тысяч га. По данным на 13 июня, пожар еще не потушен, поэтому окончательные площадь и ущерб не посчитаны.
Зато уже озвучены причины, которые привели к гибели 14 сотрудников лесхоза "Семей орманы". Одна из причин - ошибка при прогнозировании и оценке масштаба пожара, об этом сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Также он упомянул о халатности и непрофессионализме со стороны местных исполнительных органов. "Случился пожар, нужно было немедленно приступать к его тушению. Но не бросать лесничих, у которых нет ни техники, никаких средств", - отметил глава государства. 13 июня в Telegram-канале МВД РК было опубликовано сообщение еще об одном погибшем - трактористе Сергее Архипове, который выехал на своем тракторе для тушения пожара еще 10 июня, и с тех пор связь с ним была потеряна. Его тело было обнаружено 13 июня в лесополосе; по предварительной оценке полицейских, версия гибели при тушении пожара исключается.
О проблеме хронического недооснащения учреждений лесного хозяйства, пожарных частей, других подразделений МЧС, отвечающих за предупреждение и тушение пожаров, уже не раз в СМИ говорили руководители и региональных подразделений, и комитета лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК (МЭПР). По данным МЧС, в организациях гражданской обороны министерства имеется 3,9 тыс. единиц автотехники (это всего 66,8% от потребности). Из них 500 машин произведены еще в 70-90-х годах прошлого столетия и давно подлежат списанию. За 2017-2022 годы куплено лишь 305 "пожарок". В лесничествах оснащенность техникой и оборудованием составляет всего 66,3%. Например, по нормам в лесхозах должно быть 262 пожарные машины, а по факту их всего 166. Более того, 124 из них (74,7%) уже давно отработали свой срок. Также нужно списывать 35% всех патрульных машин и 38,4% тракторов, принадлежащих лесным хозяйствам. Именно по этой причине - из-за неработающей техники - один из сотрудников лесхоза, 30-летний Алексей Губаев поехал на пожар в лес на своей машине. Служебное авто было попросту сломано, а в лесхозе не было запчастей для ремонта, сообщила на встрече с президентом вдова Алексея Татьяна Будюк.
Проблема в случае с конкретно этими погибшими лесничими - отсутствие специальных средств защиты и исправно работающих раций, - как оказалась, далеко не частная. По информации профильного министерства, уровень оснащенности служб гражданской обороны оборудованием и снаряжением составляет 41,4% от нормы. Не хватает и раций, и ранцевых опрыскивателей, не говоря уже о цифровых помощниках - роботах, дронах и т. д.
Впрочем, проблемы с материальным оснащением существуют не только в лесхозах, но и во многих других службах, отвечающих за предупреждение и тушение природных пожаров. Например, авиаподразделениям МЧС и комитета лесной охраны не хватает вертолетов, а медико-спасательному транспорту - медицинского оборудования. В 33 из 44 единиц специального медтранспорта нет нужных приборов. Поэтому, если даже реанимобиль вовремя приедет на место ЧП, не факт, что медики смогут оказать неотложную помощь без спецоборудования.
Еще одна большая брешь в системе гражданской обороны - крайне низкие зарплаты у пожарных-спасателей и работников лесхозов. По данным МЧС РК, минимальный уровень у первых - от 108 тысяч тенге, у вторых - от 60 тысяч до 100 тысяч тенге. Поэтому в секторе большая кадровая текучка. В 2021 году уволились 700 работников, за первое полугодие 2022-го - 770 человек. К слову, Алексей Губаев из-за многочисленных проблем в лесничестве накануне гибели написал заявление об увольнении, только бумагу почему-то не подписал руководитель, и 30-летний лесничий вынужден был выйти на работу, где и погиб.
Все эти проблемы озвучивали и раньше. Можно сказать, что они были услышаны в правительстве. После масштабных лесных пожаров 2022 года в Костанайской области в марте этого года был разработан Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы. Правда, финансирование для решения проблем, которые копились в отрасли гражданской защиты много лет, теперь растянули еще на четыре года. И, как показала трагедия "Семей орманы", с этим планом чиновники уже сильно опоздали.
План предусматривает финансирование по большинству озвученных проблемных вопросов - от покупки спецтранспорта и авиатехники до повышения зарплат на 10-70%. Общая сумма на четыре года - 1,4 трлн тенге. Большая часть средств (86,2%) должна быть выделена из республиканского бюджета. На этот год предусмотрено 204,5 млрд тенге, на следующий - уже 414,7 млрд тенге.
08.06.2023, 18:19 101751
Евразийский конгресс - 2023: тематические комментарии для СМИ по Евразийском региону
Фото: Depositphotos
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В ходе Евразийского конгресса - 2023 специалисты Евразийского банка развития дали тематические комментарии средствам массовой информации.
Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров:
- Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс - ключевой элемент долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
Евразийский регион обладает одним из самых мощных потенциалов АПК в мире. В нем существует сформировавшаяся в логике культурно-исторического развития экосистема производственных факторов, социально-экономических взаимосвязей и других элементов АПК. Это естественная для региона специализация, она помогает обеспечить устойчивый экономический рост и занятость. Здесь сконцентрировано 10% всех сельскохозяйственных земель планеты при доле населения около 3% от мирового. Это позволяет не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах. Потенциал увеличения урожайности за счет технологического развития оценивается экспертами в 1,5-2 раза.
К 2035 году регион не только полностью гарантирует собственную продовольственную безопасность, но и будет способен обеспечить продовольствием до 600 млн человек. В случае более эффективного использования имеющихся в резерве посевных площадей и быстрого развития новой логистики оценка повышается до 700 млн чел. Объемы экспорта продукции АПК увеличатся почти в 2 раза до 25-35 млрд долларов. Ключевыми рынками сбыта выступят Китай, Индия, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Роль Евразийского региона в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только расти.
Уровень самообеспеченности в Евразийском регионе по большинству продовольственных продуктов уже сегодня превышает 80-95%. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым и масличным культурам (132% и 151% соответственно), наименьший - по фруктам (65%). Однако внутри региона сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.
Для обеспечения продовольственной безопасности во всех странах региона необходимо беспрепятственное функционирование каналов экспорта и импорта. За последние 20 лет объем взаимных экспортных поставок товаров АПК увеличился в 8,5 раза и достиг 15,4 млрд долларов в 2021 году. Дополнительный потенциал роста взаимной торговли продукцией АПК оценивается в 80%.
Реализовать потенциал региона в первую очередь поможет развитие логистики в южном и восточном направлениях, новых маршрутов через Центральную Азию в направлении Китая и устранение транспортно-логистических ограничений внутри Евразийского региона. Этому будет способствовать комплексное развитие "Евразийского транспортного каркаса". Роль МТК Север - Юг усилится с учетом роста поставок продовольствия в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Целесообразно взращивать собственных крупных производителей и экспортеров как на национальном уровне, так и на уровне ЕАЭС. Именно "мэйджоры" имеют наилучшие шансы на успех на экспортных рынках. Также необходимо снижение зависимости от импорта отдельных видов сельхозтехники и расходных материалов (комплектующих, семян, инкубационных яиц и цыплят, племенного скота, оборудования для животноводства, кормовых добавок и ветеринарных препаратов). Это подразумевает форсированное развитие технологической базы АПК с государственной поддержкой в области семеноводства, племенного животноводства, восстановление собственной селекции и генетики, а также развитие машиностроения, в особенности его высокотехнологичных сегментов.
Аналитики ЕАБР:
- В новых условиях возросло значение устойчивых транспортно-логистических цепочек в Евразийском регионе. Международный транспортный коридор Север - Юг является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии. Он уже сейчас работает в формате новой логистики, обеспечивая перевозки не только по трем традиционным маршрутам коридора - Западному, Восточному и Транскаспийскому, но и на сопрягающихся направлениях.
По итогам 2022 года объем перевозок увеличился на 64,6% до 8,4 млн тонн. Высокая динамика сохраняется и в 2023 году. В 2021 году аналитики ЕАБР оценили потенциал грузопотока по МТК "Север-Юг" в 25 млн тонн к 2030 году Грузопоток может увеличится еще больше в случае реализации проектов по развитию его инфраструктуры. Благодаря МТК Север - Юг дополнительный импульс получит развитие торгово-экономических связей стран Евразийского региона с Индией, Пакистаном, Ираном, государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Мы видим также значительную синергию в развитии МТК Север - Юг в сопряжении с ключевыми широтными коридорами.
Развитие МТК Север - Юг нуждается в значительных объемах инвестиций в инфраструктуру. В 2022 году Евразийский банк развития в рамках своего исследования создал базу инвестиционных проектов развития МТК Север - Юг. В нее вошли 102 проекта, в т.ч. 52 на территории России, в области железнодорожного, автодорожного, морского, внутреннего водного транспорта, пунктов пересечения границ, а также придорожной и логистической инфраструктуры. Суммарный объем инвестиционных проектов по трем маршрутам коридора, проходящим через Азербайджан, Армению, Иран, Казахстан, Россию и Туркменистан составляет 38,2 млрд долларов, из них почти 35% приходится на Россию, 34% - на Иран, 16,5% - на Казахстан. Эти проекты реализуются в настоящее время или запланированы к реализации до 2030 года.
Из общего числа 35 проектов потенциально могут финансироваться частным бизнесом и международными банками развития. В их число входят проекты по обновлению флота и подвижного состава, развитию вспомогательной придорожной и логистической инфраструктуры. Эти проекты относятся к банкуемым и могут осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. ЕАБР ведет работу по возможному участию в отдельных проектах, которые отвечают соответствующим критериям, в т.ч. по созданию эффектов евразийской экономической интеграции.
Совершенствование мягкой инфраструктуры путем устранения барьеров является критически важным элементом программы действий по развитию МТК Север - Юг. Эффекты от совершенствования мягкой инфраструктуры сопоставимы с результатами инвестиций в развитие физической инфраструктуры.
ЕАБР определил 6 групп мягкой инфраструктуры, совершенствование которых будет способствовать скорейшей операционализации коридора и повышению эффективности работы всего Евразийского транспортного каркаса. Среди них: гармонизация процедур пересечения границ, координация тарифной политики, совершенствование взаиморасчетов, цифровизация, маркетинговая политика и координационный механизм управления коридором.
Руководитель центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев:
- Эффективное управление водно-энергетическими ресурсами в бассейне Аральского моря имеет стратегическое значение для стран Центральной Азии. В этом бассейне проживает 81% населения региона. Вопрос достаточности и истощения водных ресурсов стоит на повестке с середины 1980-х годах. Все климатические модели указывают на высокую вероятность дальнейшего ухудшения состояния водных ресурсов. Причина - не только глобальное изменение климата, но и прогнозируемое увеличение численности населения, сопровождаемое процессом урбанизации, а также рост сельского хозяйства и промышленности. Нагрузка на водные ресурсы продолжает расти и увеличится до 2,8 раза к 2040 году в некоторых регионах.
Эффективность использования воды выступает основой устойчивого развития Центральной Азии. Однако показатель эффективности водопользования на 1 кубический метр в странах региона оценивается в коридоре от 84 центов в Кыргызстане до 7,2 доллара в Казахстане. В среднем - 2,5 доллара на 1 кубический метр, что в 8 раз меньше средневзвешенного мирового значения (19,01) и свидетельствует о низкой эффективности водопользования. Ключевых причинами являются недоинвестированность водно-энергетического комплекса, а также недостаточный уровень регионального сотрудничества между странами Центральной Азии.
Энергетический сектор Центральной Азии в бассейне Аральского моря неразрывно связан с водными ресурсами. В этом регионе эти два сектора формируют единый водно-энергетический комплекс - взаимосвязанную систему гидроузлов, электростанций, электрических сетей и оросительных каналов в бассейне Аральского моря. Несмотря на значительное увеличение объемов генерирующих мощностей с 1990 года и достижение многими странами ЦА энергетической независимости, вызовы в сфере энергетики включают: высокий уровень износа электросетевого комплекса и генерирующих мощностей, высокий уровень потерь электроэнергии, разбалансированность производства и потребления электроэнергии, нерациональное использование гидроэлектроэнергии, нехватка маневренных мощностей и т.д.
Вызовы и риски для водной и энергетической безопасности государств Центральной Азии во многом связаны с недостаточно эффективным управлением водно-энергетическими ресурсами на национальном и межгосударственном уровне, слабой институционально-правовой базой и дублированием полномочий государственных органов управления. Накопившиеся экологические, социальные, экономические проблемы требуют новых подходов к управлению водно-энергетическими ресурсами. В этих условиях в регионе требуется проведение согласованной региональной водно-энергетической политики.
Региональная интеграция и эффективное совместное управление выгоды всем странам Центральной Азии.
С 1992 года государства региона предпринимают попытки наладить эффективное регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии в формате многосторонних региональных соглашений, двусторонних соглашений, региональных объединений и решить вопрос совместного управления водно-энергетическими ресурсами региона. Однако ни одна из них не достигла поставленных целей в полной мере.
На основе исторического и международного опыта ЕАБР подготовил комплекс из 5 возможных решений:
Во-первых, целесообразно проведение конструктивной открытой дискуссии относительно системы общих принципов регулирования водно-энергетического комплекса Центральной Азии с последующим их согласованием.
Во-вторых, поиск регуляторных решений целесообразно базировать на уже созданных институтах, задействованных в регулировании водно-энергетического комплекса Центральной Азии и имеющих достаточную правовую базу и необходимый статус. Важно успешно завершить текущий процесс реформирования Международного фонда спасения Арала. В качестве новых элементов архитектуры регулирования ЕАБР предлагает формирование механизма координации решений по управлению водными ресурсами и перетокам электроэнергии в Центральной Азии, а также систематизацию взаимодействия с финансовым оператором.
В-третьих, экономически целесообразно рассмотреть создание Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии. Можно рассмотреть 2 возможные формы: полноценная международная организация и более упрощенный вариант - создание проектных консорциумов под конкретный инвестиционный проект. Вторая форма является предпочтительней. Она позволила бы более быстро строить и эффективно эксплуатировать крупные гидротехнические проекты.
В-четвертых, международный опыт свидетельствует о необходимости тесного сотрудничества с финансовым оператором. Его роль многогранна: от предоставления сложного долгосрочного синдицированного кредитования до расчетно-платежных услуг и технического содействия.
В-пятых, необходимо направлять больше ресурсов на проведение межгосударственных и межотраслевых научно-исследовательских работ.
Развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии - одна из ключевых стратегических задач ЕАБР в соответствии со среднесрочной стратегией Банка. Эффективное управление водно-энергетическими ресурсами в Аральском бассейне является залогом достижения водной, продовольственной, энергетической безопасности стран региона и развития региональной интеграции в целом.
Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Антон Малахов:
- ЕАБР создал и на постоянной основе обновляет уникальную базу данных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Евразийского региона (страны СНГ и Грузия). Проводимый с 2012 года мониторинг ПИИ евразийских государств содержит детальные сведения об их динамике, географической и отраслевой структуре. Методология сбора данных ЕАБР учитывает инвестиции через офшоры, что отличает исследование от статистики национальных ведомств и международных организаций. База данных формируется по принципу "снизу-вверх" на основе разносторонних сведений из открытых источников.
Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил $24,5 млрд на середину 2022 года. В отраслевой структуре взаимных ПИИ лидируют добыча металлических руд (19,5%), транспорт (15%) и финансовый сектор (12,4%). На долю этих отраслей совокупно пришлось 47% взаимных ПИИ в ЕАЭС.
Во взаимных прямых инвестициях стран ЕАЭС можно выделить три ключевых тренда. Во-первых, растут ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100%-м частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за этот период и продолжает расти. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных ПИИ стран ЕАЭС на середину 2022 года. В-третьих, серьезный потенциал роста имеют трансграничные зеленые инвестиции.
На Евразийском пространстве объем накопленных ПИИ составил $44,6 млрд на середину 2022 года. Россия является ключевым трансграничным инвестором в СНГ. На ее долю в середине 2022 года пришлось 79,2% взаимных инвестиций (35,4 млрд долларов). Активным инвестором в регионе является Азербайджан. Объем исходящих ПИИ этой страны составил $3,7 млрд, или 6,7% ВВП (для сравнения в России - 2% ВВП), что свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале местных компаний. В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан (24,3%, $10,8 млрд). За ним следуют Узбекистан (20,1%, $9 млрд) и Беларусь (12,6%, $5,6 млрд).
Взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и государствами арабского мира имеют потенциал роста. Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года, в том числе 12,5 млрд долларов составили инвестиции в Россию. Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долларов, их ключевой получатель - Азербайджан. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона.
В среднесрочной перспективе ожидаем следующие тенденции в развитии взаимных инвестиций стран ЕАЭС и СНГ:
- Во-первых, более быстрый рост ПИИ в greenfield-проекты (и меньший объем инвестиций в brownfield-проекты). Дополнительным фактором может стать перенос российских производственных мощностей, в том числе в страны ЕАЭС и СНГ.
- Во-вторых, усиление инвестиционной активности российских компаний в ряде постсоветских стран, включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь, как для поддержки и расширения существующих проектов, так и из-за перенаправления потоков капитала в Евразийский регион.
- В-третьих, увеличение доли проектов, реализуемых инвесторами со 100% частным капиталом, и возможное замедление трансграничной инвестиционной активности государственных компаний.
- В-четвертых, благодаря развитию средних по объему бизнеса предприятий существует потенциал для взаимных инвестиций в отраслях с относительно низкой трансграничной инвестиционной активностью. В частности, в таких отраслях как сельское хозяйство и продукты питания, туризм, строительство и недвижимость, производство машин и оборудования.
Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Владимир Перебоев:
- Зеленая трансформация стала глобальным долгосрочным трендом, определяющим перспективы социально-экономического развития всего мира, и страны Евразийского региона не являются исключением. Доля Евразийского региона в мировых объемах выбросов (6% в 2021 году) превышает его вес в мировой экономике (3,9%).
Приоритетными секторами в контексте задач по снижению выбросов являются энергетика, транспорт, промышленность и городская среда. Богатый водно-энергетический потенциал Кыргызстана, России и Таджикистана предопределяет развитие гидроэнергетики как магистрального пути зеленой трансформации. Атомная энергетика, включенная в таксономию зеленых проектов, также имеет большое значение для энергоперехода в Евразии. Электрификация железных дорог, в т.ч. в рамках Евразийского транспортного каркаса, создает предпосылки по снижению углеродного следа, в частности от международного транзита контейнеров. Кроме того, необходимы комплексные меры по стимулированию низкоуглеродной мобильности в городах.
Объем выпуска зеленых облигаций в мире составил 487,1 млрд долларов в 2022 году. На энергетику, здания и транспорт приходится 81% их целевого расходования. Эти же сектора имеют наибольший потенциал для привлечения инвестиций в Евразийском регионе.
Объем выпуска ESG-облигаций в Евразийском регионе в 2020-2022 годах. аналитики ЕАБР оценивают в 4,9 млрд долларов. Из них на Россию приходится порядка 3,3 млрд долларов, Узбекистан - 870 млн долларов, Казахстан - 536 млн долларов. Рынок ESG-финансирования в регионе активно развивается. ЕАБР содействует этому и в 2021 году выпустил первые зеленые облигации в Казахстане объемом 20 млрд тенге (47,5 млн долларов) на фондовой бирже KASE.
Для более активного роста рынка ESG-финансирования в Евразийском регионе требуется государственная поддержка, включая изменение подходов к учету зеленых долговых инструментов, применение налоговых льгот для инвесторов, регуляторные послабления и субсидирование процентных ставок.
Страны Евразийского региона стимулируют развитие рынка зеленых финансов путем разработки и внедрения критериев (таксономий) зеленых проектов. Таксономии приняты в Казахстане и России, ведется разработка таксономии проектов устойчивого развития в Кыргызстане и таксономии зеленого финансирования в Беларуси. Существенную помощь странам региона в разработке собственных таксономий призвана оказать выпущенная в 2023 году модельная таксономия зеленых проектов ЕАЭС.
Для координации усилий стран региона в сфере низкоуглеродного роста в докладе предложена концепция "Евразийского зеленого курса", нацеленная на снижение регуляторных издержек и внутренних торговых барьеров, углубление региональной кооперации в соответствии с принципами зеленой экономики и повышение конкурентоспособности региональных производителей.
Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров:
- Инфраструктурная связанность является важным приоритетом для всех стран Евразии в условиях "географии расстояний" и отсутствия выхода к морю. Поэтому реализация трансграничных инфраструктурных проектов становится важным фактором социально-экономического развития, доступности товаров и услуг, торговли и инвестиций.
Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет реализовывать трансграничные проекты наиболее эффективным образом. Именно поэтому многие крупные международные инфраструктурные проекты реализуются в формате трансграничных ГЧП.
В мире реализовано несколько десятков проектов трансграничных ГЧП в сфере транспорта (железные дороги, автодороги, трубопроводы), водно-энергетического комплекса (ВЭК) и телекоммуникаций. Однако в Евразийском регионе практика трансграничных ГЧП до настоящего времени почти не использовалась. Исключением является российско-китайский проект ГЧП по строительству и эксплуатации автомобильного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.
Для успешного развития трансграничной инфраструктуры и эффективного управления процессами реализации проектов ТГЧП в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Южного Кавказа ЕАБР разработал руководящие принципы, базирующиеся на передовом международном опыте и наилучших практиках реализации трансграничных проектов. Руководящие принципы направлены на нахождение баланса между стремлением развивать трансграничную инфраструктуру и учетом интересов каждого из государств - участников проектов ТГЧП, служат ориентирами при обеспечении финансовой устойчивости и привлекательности этих проектов для инвесторов и кредиторов.
Трансграничные ГЧП как средство достижения ЦУР представляют собой форму осуществления "устойчивых" инвестиций в создание "устойчивой" инфраструктуры, обеспечивающей наряду с экономическими социальные и экологические эффекты, предусмотренные ЦУР и ESG, а также способствующей реализации климатической и социальной повестки.
Реализация трансграничных ГЧП требует ресурсов и скоординированного финансового планирования между странами. А значит, международные банки развития (МБР), а также их синдикаты могут сыграть важную роль в этом процессе. МБР имеют многостороннее членство, выступают как площадки для согласования позиций государств, а разработанные ими стандарты по экологии и социальным обязательствам могут использоваться при подготовке ТЭО реализации трансграничных проектов. Страны-участницы могут совместно обращаться к МБР за техническим содействием при разработке технико-экономических обоснований и подготовке текстов межправительственных соглашений, а также для получения кредитов с целью реализации проекта.
Макроэкономический прогноз ЕАБР 2023-2025
Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров:
- В наших регулярных макроэкономических публикациях мы уделяем особое внимание ситуации в мировой экономике и ее влиянию на регион операций ЕАБР. Еще в прошлом году мы обозначили три крупных тренда и поделились их видением развития. Сейчас можно сказать, что траектория глобальной экономики движется в рамках обозначенных нами тенденций.
Во-первых, это замедление инфляции в развитых странах, но сохранение ее все еще на повышенном уровне относительно целевых параметров и уровней последнего десятилетия. Одни из основных факторов инфляционного давления прошлого года стабилизируются. Существенно снизились транспортные издержки, решаются проблемы с цепочками поставок товаров, цены на сырьевые товары снизились с пиковых значений предыдущего года. Однако на этом позитивные моменты, связанные с инфляцией, заканчиваются. Основное давление на рост цен в развитых странах остается со стороны структурных факторов. Таких как перегретый рынок труда и фрагментация мировой экономики. При этом влияние регуляторов на эти факторы через дальнейшее повышение ставок очень сильно ограничено. Повышением ставок инфляцию дальше не снизить. Мы считаем, что мир не вернется к сверхнизкой инфляции и ставкам, характерным для 2010-х годов, и прогнозируем средний уровень инфляции в 2023-2025 годах. в США 3,6% г/г, а в еврозоне - 3,7% г/г.
Во-вторых, это высокие процентные ставки, которые находятся на многолетних максимумах из-за повышенной инфляции. Рост стоимости кредитных ресурсов уже создает проблемы для банков в США и Европе, увеличивает нагрузку на население и сокращает потребительский спрос, оказывает давление на сектор жилой и коммерческой недвижимости в развитых странах. При этом сокращение потребительского спроса и спроса на недвижимость формирует серьезные риски для динамики экономического роста в целом. Учитывая, что дальнейшее влияние высоких ставок на снижение инфляции ограничено, экономическая активность в США и ЕС сильно просела, риски рецессии высоки и приближается избирательный цикл в США, считаем, что ФРС перейдет к снижению ставки уже в 2023 году. Вполне вероятно, что ЕЦБ, опасаясь банковского кризиса, также завершит поднятие ставок к середине текущего года и уже в конце 2023 - начале 2024 года перейдет к циклу их снижения.
В-третьих, это ослабление деловой активности в развитых экономиках как результат повышенной инфляции и резко возросших ставок. Постпандемийный восстановительный рост в развитых странах завершился, бюджетные стимулы ослабевают, финансовые условия ужесточаются в первую очередь из-за поднятия процентных ставок. Все это давит на бизнес, на банковский и частный сектор. Как результат - спрос в крупнейших экономиках ослабевает. Рост ВВП США оцениваем на уровне 0,4% в 2023 году, а еврозоны - 0,3%. Мы допускаем возможность рецессии в США и еврозоне в отдельные кварталы 2023 и 2024 года. В Китае прогнозируем ускорение роста ВВП до 5,6% в 2023 году на фоне отказа от жесткой карантинной политики, однако есть предпосылки для замедления экономики Китая в среднесрочной перспективе.
Что означает для региона операций ЕАБР реализация рисков глобальной рецессии? Основной канал влияния - это снижение спроса со стороны мировой экономики на экспортируемые странами региона товары. Это будет сдерживать рост экономик - и в первую очередь экспортеров сырьевых ресурсов.
Руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов:
- Прогнозируем увеличение ВВП региона операций ЕАБР на 1,5% по итогам 2023 года. Прогноз на текущий год улучшен для всех государств - участников Банка. Основными факторами пересмотра стали сильные результаты начала текущего года. Экономики региона достаточно быстро и успешно адаптировались к изменившимся условиям. Дополнительную значимую поддержку в ряде стран оказывает налогово-бюджетная политика.
Инфляция в регионе операций ЕАБР может замедлиться до 6,4% по итогам 2023 года после 12,4% годом ранее. Основными факторами выступят адаптация экономик и отход от шока начала 2022 года, когда наблюдался резкий рост девальвационных и инфляционных ожиданий. На текущий момент инфляция в странах региона сильно замедлилась, ожидания стабилизировались, а экономические настроения улучшились. Кроме того, наблюдается снижение давления со стороны мировых цен на сырьевые товары, а также нормализация глобальных цепочек поставок и снижение транспортных издержек.
Аналитики ЕАБР:
- Экономика Армении стала одним из мировых лидеров по темпам роста ВВП в 2022 года. Сильные результаты сохраняются и в начале текущего года. Показатель экономической активности в январе - апреле увеличился на 12,2% г/г - рост обеспечили в основном сектора услуг, торговли и строительства.
Высокий потребительский спрос по-прежнему поддерживает активный рост объема поступающих в страну денежные переводы. Трансграничные переводы физических лиц за январь - март текущего года увеличились в 2,8 раза и составили 1,5 млрд долларов. В стране сохраняется высокий уровень инвестиционного спроса. В январе -марте инвестиции в основной капитал увеличились на 13% г/г. Поддержку экономике оказывает также высокая туристическая активность - число посетивших страну туристов увеличилось более чем на 80% г/г в I квартале.
Прогнозируем сохранение высоких темпов экономического роста в Армении по итогам 2023 года - рост на 7,5%. Прогноз улучшен на фоне пересмотра в положительную сторону прогноза по России, а также сохранения в первом квартале факторов роста прошлого года - увеличение чистого экспорта и значительное количество иностранных граждан в стране. Поддержку росту в текущем году и в ближайшие несколько лет также будут оказывать возобновление работ на Амулсарском месторождении и налогово-бюджетная политика. В 2024-2025 годах рост экономики прогнозируется вблизи 5% ежегодно.
Инфляция ожидается около 2,5% г/г на конец 2023 года. Рост цен может быть несколько ниже целевого ориентира центрального банка в оставшейся части года. Основными факторами, которые будут сдерживать рост цен, являются укрепление курса армянского драма и снижение мировых цен на сырьевые товары. К концу 2024 года рост цен в Армении прогнозируется на уровне 3,3%.
С учетом устойчивого замедления инфляции и постепенной стабилизации потребительского спроса мы допускаем начало снижения ставки рефинансирования на заседании ЦБ РА в июне. Ставка рефинансирования может снизиться до 9% годовых до конца текущего года.
Аналитики ЕАБР:
- Экономическая активность в Беларуси уверенно восстанавливается. Экономика достаточно быстро адаптируется к изменившимся в 2022 году условиям функционирования. Выстраиваются новые цепочки поставок. Восстанавливается внутренний потребительский и инвестиционный спрос на фоне низких ставок по кредитам и увеличения бюджетных расходов. Пик роста ВВП в 2023 года придется на II квартал и, по нашим оценкам, составит около 5% г/г.
Прогнозируем рост экономики Беларуси на 2,2% по итогам 2023 года. Прогноз улучшен на фоне сильных результатов начала года и более высокой скорости восстановления экономики ключевого торгового партнера - России. Поддержку росту ВВП в оставшейся части текущего года также окажет увеличение внутреннего спроса на фоне положительной динамики доходов населения и смягчения монетарной политики.
В 2024-2025 годах ВВП будет расти темпами около 1,0%. Рост ВВП оценивается сравнительно низким из-за введенных рестрикций, ограниченной возможности расширения рынков сбыта и импорта технологий, а также сокращения IT-сектора.
Инфляция прогнозируется на уровне 7,8% по итогам 2023 года. Замедление роста цен продолжится в ближайшие месяцы, годовая инфляция может опуститься ниже 4%, после чего прогнозируется ее ускорение до 7,8% к концу года. Основными факторами станут ослабление дезинфляционного эффекта административного контроля за ценами, рост внутреннего спроса и эффект от ослабления белорусского рубля. К концу 2025 года прогнозируем постепенное снижение инфляции к уровням около 7%.
Допускаем дальнейшее снижение ставки рефинансирования до конца 2023 года с текущего уровня 9,75%. При сохранении сдержанного инфляционного давления ставка может сформироваться вблизи 9% к концу 2023 года Риски ускорения инфляции остаются повышенными, что может потребовать консервативного подхода к дальнейшему снижению процентной ставки. Мы оцениваем, что ставка рефинансирования может находиться вблизи 9% в 2023-2025 годы.
Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару прогнозируется около 2,90 в 2023 году. Восстановление внутреннего спроса при ограниченных возможностях увеличения экспорта будут приводить к сокращению профицита внешней торговли товарами и услугами и как следствие к снижению поддержки белорусского рубля.
Руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов:
- Экономика Казахстана с начала года демонстрирует сильную динамику. Рост ВВП составил 5,0% г/г по итогам января-апреля. Важную роль в расширение экономической активности в текущем году играет инвестиционная деятельность. Расширены меры поддержки малого и среднего бизнеса. Запланирован запуск 170 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн тенге. Активно идет процесс релокации иностранных компаний. По данным властей Казахстана, в страну уже переехало 24 еще по 43 ведется работа. Активно открываются новые компании с иностранной формой собственности. За последний год их количество увеличилось на 13,7 тыс. до 48,1 тыс.
Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 4,3% в 2023 году. Экономическую активность поддержит реализация государственных инициатив, направленных на диверсификацию экономики и усиление инвестиционного потенциала. Значимым фактором роста станет расширение производственных мощностей.
Сильная экономическая динамика сохранится и в 2024-2025 годах. Рост ВВП прогнозируется на уровне 4,4% ежегодно. Полное введение в эксплуатацию модернизированных мощностей Тенгиза ожидается в 2024 году и станет одним из основных факторов экономического роста. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст импульс кредитованию и повышению экономической активности.
Пик роста цен в Казахстане пройден, инфляция замедляется. По нашим оценкам, к концу 2023 года можно ожидать более значительного снижение инфляции по мере выхода из расчета эффектов миграционного шока осени прошлого года. Мы прогнозируем замедление роста потребительских цен до 7,9% на конец текущего года. Полагаем, что инфляция приблизится к верхнему порогу целевого ориентира Национального банка 3-4% в 2025 году. Этому будут способствовать ослабление инфляционного давления со стороны внешнего сектора, а также меры правительства и Национального банка, направленные на снижение инфляции.
Ожидаем начала раунда снижения базовой ставки НБ РК во втором полугодии 2023 года. Инфляционные риски со стороны внешнего сектора все еще сохраняют актуальность в этом году. Поэтому полагаем, что регулятор будет действовать консервативно. По оценке ЕАБР, до конца 2023 года базовая ставка имеет потенциал снижения до 15%. В случае ослабления инфляционного давления со стороны внешнего сектора возможно ее снижение до 11-12% на конец 2024 года.
Курс казахстанского тенге в оставшейся части 2023 года прогнозируется стабильным. Высокая базовая ставка продолжит поддерживать привлекательность казахстанских финансовых активов. По мере снижения ставки можно ожидать постепенного разворота в динамике курса тенге. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 451 в 2023 году и 465 в 2024 году.
Старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова:
- Рост ВВП Кыргызской Республики прогнозируется на уровне 4,2% в 2023 году. Экономика сохранит высокие темы роста после всплеска годом ранее. Деловая активность повысилась. В прошлом году в Кыргызстане зарегистрировано рекордное количество компаний с иностранным участием - 2609 новых предприятий, это в 2,3 раза больше 2021 году Отмечался наплыв иностранных граждан, которые поддержали внутренний спрос, особенно в секторе услуг. В текущем году эффекты миграционного шока затухают: темпы роста в торговле, услугах гостиниц и ресторанов остаются положительными, но замедлились. Мы ожидаем что с пиковых значений 7% по итогам 2022 года экономика будет двигаться по направлению к потенциальным уровням, оцениваемым на уровне около 3,5% в среднесрочной перспективе. В 2023 году поддержку экономике окажет расширение внешнеторговых операций республики. Этому будет способствовать снятие ограничений в Китае и рост экспорта в страны ЕАЭС. Мы повысили прогнозы по росту во всех странах региона, что в свою очередь увеличит спрос на товары кыргызских производителей. Мы уже видим, что по итогам I квартала 2023 года стоимостные объемы экспорта в страны Союза выросли на 13,3% г/г. Внутренний потребительский спрос укрепился в условиях увеличения реальной заработной платы на 24% в январе-марте 2023 года, а также потребительского кредитования (+53,6% г/г в январе-марте 2023 года).
Рост ВВП прогнозируется на 4,1% в 2024 году и 3,6% в 2025 году. Экономика постепенно вернется к равновесной траектории. В базовом сценарии закладываем, что положительное влияние миграционных шоков полностью исчерпает себя. Поддержку экономике окажет прогнозируемое снижение учетной ставки, которое будет стимулировать кредитование экономики, а также стабильность внутреннего спроса, на фоне ослабления инфляционного давления.
С начала 2023 года инфляция замедлилась и в апреле составила 10,7% г/г после пикового значения 16,2% г/г в феврале. Динамика индекса потребительских цен во многом определялась выходом из расчета всплеска инфляции в марте - апреле предыдущего года. Дополнительное понижательное влияние оказали снижение мировых цен на продовольствие и постепенная нормализация работы глобальных цепей поставок. Мы прогнозируем замедление роста потребительских цен до 7,1% на конец текущего года. Полагаем, что инфляция стабилизируется в пределах целевого ориентира 5-7% в 2024-2025 годах. В среднесрочной перспективе ситуация на мировых рынках продовольствия окажет близкое к нейтральному влияние на динамику внутренних цен.
Начало снижения учетной ставки прогнозируем со второго полугодия и к концу года она может составить 11-12%. Инфляционные ожидания закрепились на повышенном уровне, что создает риск ускорения инфляции. Это, в свою очередь, потребует удержания учетной ставки на уровне выше 10% более продолжительное время.
Руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов:
- Экономика России во многом адаптировалась к изменившимся условиям. Динамика ВВП с устранением сезонности показывает последовательный рост на протяжении трех последних кварталов. Ожидаем годовые темпы экономического роста около 4% по итогам II квартала 2023 года.
Прогнозируем рост экономики России на 1% по итогам 2023 года. Прогноз улучшен, что связано с сильными результатами начала года на фоне перестройки логистики внешней торговли и поддержки экономики со стороны бюджетной политики. Несмотря на существенное увеличение дефицита бюджета в первые месяцы 2023 года, предполагаем, что дальнейшая динамика будет сопровождаться более сдержанным расширением расходов и дефицита бюджета в последующие месяцы. В прогноз заложено сокращение добычи и переработки нефти в пределах 5% в текущем году, а также постепенное сокращение дисконта на российскую нефть. Восстановление потребительского спроса продолжит поддерживаться ростом доходов населения и расширением кредитования.
Положительная динамика сохранится в 2024-2025 годах. Рост ВВП прогнозируется на уровне около 1,3% ежегодно. Перестройка производственно-логистических цепочек, а также системы внешнеторговых расчетов будет способствовать росту деловой активности. Повышение доходов от экспорта в условиях сокращения дисконтов на российские энергоносители и увеличение физических объемов экспорта, создаст условия для роста внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Вместе с тем на росте экономики продолжат отрицательно сказываться ограничения на импорт технологий и доступ на внешние рынки для российских производителей.
Годовая инфляция значительно замедлилась - до 2,3% по итогам апреля. Снизились инфляционные ожидания, наладились цепочки поставок товаров. Мы считаем, что такое замедление роста цен носит временный характер. Во втором полугодии последует ускорение инфляции. Основными факторами станут дальнейшее восстановление потребительской активности, рост заработных плат, а также эффекты от ослабления рубля и роста расходов бюджета. К концу 2023 года инфляция может ускориться до около 6,1%. По мере исчерпания обозначенных проинфляционных факторов и стабилизации инфляционных ожиданий, в следующем году можно ожидать постепенного замедления роста цен и выход на целевой уровень инфляции 4% в 2025 году.
Мы ожидаем, что ЦБ сохранит нейтральную денежно-кредитную политику. В базовом сценарии мы исходим из неизменности ключевой ставки в этом году. При этом риски смещены в сторону ее повышения до конца года. Многое будет зависеть от динамики бюджетных расходов. Начало поэтапного снижение ключевой ставки ожидаем в 2024 году. К концу 2025 года ставка может снизиться до уровня около 6,5%.
В базовом прогнозе мы не ожидаем устойчивых значительных отклонений курса российского рубля от текущих значений. Среднегодовой курс к доллару в 2023 году прогнозируем на уровне 77,4, а на конец текущего года - около 79. Ослабление рубля в начале 2023 года устранило его переоцененность. Сейчас курс находится вблизи своего равновесного уровня. Учитывая, что влияние финансовых потоков на динамику курса останется сильно ограниченным, значение курса во многом продолжит определять состояние торгового баланса. Здесь мы ожидаем, что рост импорта на фоне восстановления внутреннего спроса будет компенсироваться ростом экспортных доходов по мере сокращения дисконта на российскую нефть. По нашим оценкам, в 2024 году курс рубля к доллару США составит 79,5 рубля, в 2025 году - 80,6 рубля.
Старший аналитик Центра странового анализа Федоров Константин:
- Рост экономики Таджикистана остается высоким - 8,2% г/г за I квартал 2023 года. Ключевой вклад в динамику экономической активности в стране вносят обрабатывающая промышленность, энергетика, строительство и торговля.
Прогноз роста ВВП на 2023 года повышен до 7,9%. Улучшение прогноза объясняется сильной динамикой внутреннего спроса на фоне более благоприятного, чем прогнозировалось в ноябре 2022 года, развития экономической ситуации в евразийском регионе в текущем году.
Прогнозируем сохранение высоких темпов роста экономики Таджикистана - 5,8% в 2024 году и 6,7% в 2025 году. Замедление роста в 2024 году будет связано с исчерпанием положительного импульса, полученного внутренним спросом в связи с увеличением притока денежных переводов на фоне укрепления российского рубля в 2022 году и восстановления процессов трудовой миграции в регионе. Кроме того, сдерживающее влияние на экономическую динамику может оказать ожидаемое нами сохранение Национальным банком Таджикистана ставки рефинансирования вблизи текущих 10% годовых. При этом темпы роста ВВП останутся выше средних для региона. Их продолжат поддерживать расширение мощностей в ведущих отраслях промышленности, реализация программ правительства по развитию экономики, а также сильная демографическая динамика.
Источник: пресс-служба Евразийского банка развития
31.05.2023, 18:30 118251
Хватит ставить эксперименты на наших детях - казахстанцы высказались о продлении учебного года
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Родители маленьких казахстанцев высказались о продлении учебного года в школах страны.
Хватит ставить эксперименты на наших детях. Когда-то у нас была отличная система образования, а теперь, следуя "передовым" странам, постоянно проводят какие-то сомнительные реформы, и в итоге получаем печальные последствия - снижается уровень образования. Нужно все хорошо изучать и исследовать, а потом уже вводить изменения, учитывая при этом мнение общественности, которое в этот раз было полностью проигнорировано при принятии решения о продлении учебного года. По факту мы видим, что всю программу ученики закончили до 25 мая. В школах с 25 мая уже не изучают ничего нового, а просто повторяют пройденный материал", - заявила Светлана.
Кроме того, отметила родительница, стоит учитывать, что в южных регионах в конце мая обычно уже стоит жаркая погода.
Духота в переполненных классах, накопленная усталость за год обучения негативно сказываются на учениках. Также данным решением теперь испорчен праздник 1 июня - День защиты детей, теперь это последний звонок с кучей хлопот и забот для родителей и учителей. Верните детям последний звонок на 25 мая!" - добавила она.
В свою очередь Анастасия сообщила, что учителя, как и прежде, завершили программу в 20-х числах мая, провели итоговые контрольные.
Самая пора сдать учебники и отпустить детей отдыхать, а выпускников - готовиться к экзаменам. Вместо этого чиновники, чтобы силой подстроить школы под свое необдуманное нововведение, стали угрожать проверками и штрафами. В итоге вместо радостного ожидания линеек и каникул и учителя, и родители, и дети оказалась в растерянности и напряжении. Вот так вот одна глупая идея, зародившаяся в чьей-то чиновничьей голове, заставила страдать всю страну", - заявила Анастасия.
Мама второклассника Марина также прокомментировала прошлогоднее решение Министерства просвещения.
На мой взгляд, это очередная демонстрация ИБД - имитации бурной деятельности. Решение скороспелое и не имеющее никаких веских оснований. Что мы наблюдаем сейчас: уставшие дети из последних сил ходят в школу", - заявила Марина.
Она подчеркнула, что уставшие учителя изо всех сил придумывают, чем занять детей последние 5 дней.
Общественность ясно дала понять, что против этого нововведения. Вообще такое ощущение, что каждый новенький назначенный министр образования (просвещения) стремится произвести мини-революцию в подведомственной ему отрасли. То вводят трехъязычное обучение, то продлевают учебный год, то добавляют новые предметы, то убавляют. В результате дети, родители и педагоги страдают от бесконечных экспериментов ведомства. Хотелось бы заметить, уважаемым чиновникам, что дети - это не поле для их бесконечных опытов. Как ни странно, дети любят стабильность и дисциплину, она дает им ощущение надежности. Поэтому большая просьба к министерству - прекратите уже ваши бесконечные эксперименты над учебным процессом и верните детям полноценные каникулы!", - добавила Марина.
Мать двоих детей Екатерина также высказала свое мнение относительно решения министерства.
В этом году школьники завершили учебный год 31 мая. Хочется обратиться в Министерство просвещения с вопросом: для чего был увеличен учебный год, если 22 мая уже были выставлены все годовые оценки и дети ходили в школу просто потому, что так нужно, не получая при этом абсолютно никаких знаний. Мало того что увеличили учебный год, так еще и каникулы между четвертями сократили. Ну а весенние каникулы были вообще гениальными, за все каникулы по факту 3 учебных дня дети пропустили. Ладно старшеклассники, а как же начальная школа?" - заявила родительница.
По ее словам, у детей со второго класса ежедневно по 6 уроков, еще и каникулы по 7 дней, да еще и учебный год до 31 мая.
Вам детей совсем не жалко? Или вы думаете, они за эти дни умнее станут? Уважаемые министры, почему вы всегда сравниваете школы и образование Казахстана со странами Европы? В Европе другое образование, другие предметы и, в принципе, по-другому устроен учебный процесс и каникулы. Кто-нибудь из вас приходил в школу 30 мая, когда на улице +32, а в классе 40 человек? Это же просто издевательство над живыми людьми, там просто дышать нечем, а детям приходится находиться там 6-7 уроков, а потом у детей головные боли, а у некоторых даже кровь носом идет. Прекратите эксперименты над детьми!!! Хватит над ними свои опыты ставить, верните советскую систему образования, где все успевали пройти до 24 мая и за 5 дней в неделю!" - добавила родительница.
Также мать двоих школьников Ольга прокомментировала продление учебного года в школах страны.
Продление учебного года до 1 июня - это верх цинизма! В школах, где по 2 смены, а в ряде регионов - по 3 смены, в классах, где по 40-45 детей! Когда температура +30-35 градусов тепла, в кабинетах битком набитых детьми и не имеющих систем кондиционирования, есть школы, где даже туалетов нормальных нет... Когда в реальности все оценки уже "условно" выставлены к 22 мая, заставлять детей просто "просиживать" уроки до 31 мая! Вместо того, чтобы они могли насладиться свежим воздухом, прогулками во дворе, подвижными играми", - заявила она.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
Он заявил, что решать этот вопрос должно Министерство просвещения.
Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Я уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся", - пояснил Аймагамбетов.
В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - заявил Бейсембаев.
Он заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено, а далее окончательное решение будет за экспертным сообществом.
Позже стало известно, что в Минпросвещения еще раз рассмотрят сроки окончания учебного года.
На вопрос журналистов о пересмотре сроков окончания учебного года в Казахстане министр ответил, что уже дал соответствующее поручение.
Это не значит, что мы вернем 25 мая. Вопрос в том, как обеспечить качественное знание учащихся", - отметил он.
Он также назвал причины принятия решения о продлении учебного года до конца мая. Так, по его словам, было много обращений от родителей школьников с просьбой сделать учебную неделю пятидневной. Соответственно, субботние занятия переходят на оставшиеся пять дней, что привело бы к увеличению нагрузки на учеников.
Сегодня депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла критике решение о продлении учебного года в Казахстане.
29.05.2023, 21:46 124706
Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС: эксперт прокомментировал заявление МЦРИАП Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Политик, экономист Петр Своик прокомментировал журналисту Kazakhstan Today заявление председателя комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержана Мейрамова о том, что казахстанские операторы намерены выступить против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества.
История достаточно странная. Если посмотреть глазами потребителя, а только такими глазами правильно смотреть, то отмена роуминга - это, безусловно, правильный и полезный шаг. То есть это на самом деле снижение цены услуги. Если ты перемещаешься куда-то за границу, где-то от 5 до 10 раз, то это очень-очень существенно", - заявил Петр Своик.
По словам эксперта, экономисты делают такие расчеты, что в результате снижение стоимости выручка сетевых операторов, конечно, падает, но за счет снижения стоимости растет трафик.
И растет он (трафик. - Прим. ред) чаще всего примерно в таких же объемах, в каких и падает выручка. Соответственно, сетевые компании не только не проигрывают, но даже выигрывают. Вообще, это фактически расширение рынка. Не только удобство для потребителей сотовых услуг, но и расширение рынка для самих сетевых операторов", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас самое главное для производителей - это закреплять за собой рынок и расширять его.
Это самая важная и самая сложная для производителя задача. Так вот, отмена роуминга решает эти все вопросы. То есть эта "отмена" полезна как для пользователей, так и для поставщиков услуг. И вдруг казахстанские сетевые компании говорят: "Нет, мы не хотим". Возможно, у них есть резоны. Наверное, это надо действительно вкладывать дополнительные деньги в развитие оборудование с тем, чтобы уже работать без роуминга. Наверное, они опасаются потерять выручку", - отметил Петр Своик.
По его словам, "казахстанские компании понять можно. Одобрять не стоит, но понять можно".
И вдруг представитель этого министерства (МЦРИАП. - Прим.ред) говорит, что мы поддерживаем наши казахстанские компании и мы против отмены роуминга, а поскольку в Евразийской экономической комиссии все решения принимаются консенсусом, то роуминг отменен не будет. Все это, я повторяю, очень странно. Не министерство идет вперед и ведет за собой сетевые компании, а министерство идет вслед за сетевыми компаниями", - заявил эксперт.
Говоря о необходимости интеграции РК в рамках ЕАЭС, он подчеркнул, что Казахстан является частью евразийского пространства.
Наша экономика самым категорическим образом завязана на евразийское пространство. Хотя бы взять логистику. Далеко не весь наш экспорт идет в Россию, но почти весь он идет через РФ. Далеко не весь импорт Казахстана приходит из России, но большая его часть идет через РФ. Транспорт: железнодорожный, автомобильный, авиационный. Если речь идет о международном трафике, большая часть завязана опять же на Россию. По сетевой связи то же самое. И говорить о том, что мы можем существовать вне этого общего экономического пространства, может только тот, кто ничего не понимает в экономике", - добавил Петр Своик.
Напомним, казахстанские операторы намерены выступить против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества, заявил председатель комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов. По его словам, Казахстан выступает против этого предложения и имеет право отказаться.
Ранее казахстанские операторы уже выступали против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Свою позицию они объяснили тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Между тем прибыль одного из крупнейших казахстанских операторов - "Казахтелекома", занимающего практически монопольное положение на рынке, за 2022 год достигла 634 млрд тенге.
Напомним, Евразийская экономическая комиссия планирует отменить мобильный роуминг в странах ЕАЭС до конца 2024 года.
Мы считаем, что приближение тарифов в роуминге к домашним в масштабах всего Евразийского экономического союза приведет к кратному росту в 5-10 раз, росту голосового и интернет-трафика. Поэтому говорить о снижении выручки нереалистично и неправильно. Остаются технические проблемы, для решения которых комиссией утвержден план до 1 января 2025 года", - заявил директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич.
В пример он привел отмену в апреле 2023 года повышенных платежей в роуминге между Россией и Беларусью.
Мы изучили этот двусторонний опыт, и этот опыт можно масштабировать", - пояснил Сушкевич.
По его словам, статистика показывает, что после отмены роуминга стоимость международных тарифов снизилась до уровня домашних, то есть в 5-10 раз. Однако произошла компенсация выручки операторов мобильной связи за счет возросшего количества разговоров и увеличения объемов интернет-трафика.
21.05.2023, 15:12 140801
Главный редактор "Делового Казахстана" о стратегическом партнерстве КНР и ЦА
Фото: Деловой Казахстан
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Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и стран Центральной Азии вступают в новую эпоху. Китай и Центральная Азия идут нога в ногу по пути делового партнерства, дружбы и общего процветания народов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Синьхуа" главный редактор республиканского экономического издания "Деловой Казахстан" и международного информационного агентства DKNews.kz Серик Коржумбаев.
Он особенно остановился на Инициативе в области глобальной безопасности, Инициативе по глобальному развитию и Инициативе глобальной цивилизации, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, многие страны мира сразу же присоединились к механизмам по продвижению Инициативы в области глобальной безопасности. Ведь она нацелена на устранение глубинных, коренных причин международных конфликтов, совершенствование системы управления глобальной безопасностью и содействие долгосрочному миру и глобальному социально-экономическому развитию. Более того, Инициатива отражает серьезную заинтересованность китайского руководства в сохранении и укреплении атмосферы мира и безопасности. Это отвечает не только потребностям достижения наилучших условий для развития КНР, но и задачам международного сотрудничества и развития. Инициатива совпадает с казахстанским видением обстановки на мировой арене, а также инициативами о возобновлении широкого международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества во всем мире.
Инициатива по глобальному развитию также привлекла внимание всего мира к вопросам развития и укрепила сотрудничество между развивающимися странами в условиях ряда глобальных кризисов. Она является ценным вкладом в решение общих проблем и ускорение перехода к более устойчивому и инклюзивному будущему.
Инициатива глобальной цивилизации призывает распространять общие ценности всего человечества, что является основополагающим принципом продвижения обмена и развития цивилизаций. Мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода являются общими стремлениями народов всех стран. Данная инициатива находит все большее понимание и поддержку в мире, потому что она выдвинута на благо всего человеческого общества.
Председатель КНР обратился ко всему миру с искренним призывом к углубленному продвижению диалога между цивилизациями, а также к содействию прогрессу человеческой цивилизации в ключе инклюзивности и взаимного обучения. Тем самым он еще раз привнес китайскую мудрость и китайское решение в продвижение международного сотрудничества более высокого уровня.
Коржумбаев отметил, что современный мир продолжает стремительно меняться, активно перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего за счет становления новых центров развития в Азии. При этом, углубляется взаимосвязанность и взаимозависимость между участниками международных отношений. Вместе с тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле.
По его словам, Центральная Азия, обладающая богатой тысячелетней историей, является стратегически важным регионом для всей Азии. Когда-то служившая мостом между Европой и Азией на знаменитом Шелковом пути, сегодня эта территория продолжает играть ключевую роль в региональной интеграции и экономическом сотрудничестве. Тесное сотрудничество между странами Центральной Азии также может способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности.
Коржумбаев констатировал, что Центральная Азия -- важный перекресток транспортных коммуникаций Евразии, главной из которых был Великий шелковый путь. Исторически простейшей формой кооперации всегда была зависимость от географии. Развитие и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей между государствами Центральной Азии рассматриваются, прежде всего, через создание реально действующей зоны свободной торговли, развитие предпринимательства и инвестиционного сотрудничества.
Главный редактор подтвердил, что сегодня Китай и страны Центральной Азии идут нога в ногу по пути делового партнерства, дружбы и общего процветания народов. Будущие успехи основываются и на экономическом фундаменте. Предполагается повысить пропускную способность международных перевозок, поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, увеличивать пропускную способность автодорог "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и "Китай-Таджикистан-Узбекистан", продвигать консультации по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Модернизируются действующие пункты пропуска, откроются новые КПП, существенно расширится доступ на рынки авиаперевозок, будет развиваться региональная логистическая сеть. Есть планы по наращиванию потенциала железнодорожных контейнерных терминалов по маршруту Китай-Европа, заработают конкурентоспособные предприятия по созданию зарубежных складов в государствах Центральной Азии, сформируется цифровая платформа универсальных услуг. На новый уровень выйдут партнерские отношения "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию. Так, ускорится строительство четвертой линии газопровода Китай-Центральная Азия, увеличится объем торговли углеводородами, укрепится взаимодействие по всей производственной цепочке, расширится кооперация в области альтернативных источников энергии и мирного атома.
Говоря о сотрудничестве в сфере зеленых инноваций, С. Коржумбаев заявил, что лидеров стран очень заинтересовали планы КНР по активизации сотрудничества с государствами Центральной Азии в области мелиорации засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации. Китай предложил создать совместную лабораторию сухого земледелия, содействовать преодолению экологического кризиса в Приаралье, а также поддерживает создание в Центральной Азии высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков ИКТ. Китайская сторона также приветствует присоединение государств Центральной Азии к целевым программам сотрудничества в рамках "Пояса и пути" в области технологий устойчивого развития, инноваций и предпринимательства, космических информационных технологий.
По его словам, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и стран Центральной Азии вступают в новую эпоху. Эти отношения являются независимыми от внешнего мира, они основаны на национальной специфике каждой из сторон, отвечают коренным интересам государств и их народов, соответствуют современным тенденциям развития.
Центральную Азию ожидают глобальные изменения, разумеется, прежде всего, это касается экономического взаимодействия, но и с точки зрения безопасности и сохранения стабильности. Положено начало большого совместного пути и развития в интересах народов наших стран, это дорога к миру и процветанию, добавил Коржумбаев.
09.05.2023, 16:16 166646
Безопасность в новую эпоху городской мобильности
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Электросамокаты совсем недавно вошли в нашу жизнь, но уже стало очевидно, что это не просто развлечение, а полноценный городской транспорт, отмечают в компании по прокату самокатов Whoosh.
Как известно, чтобы управлять транспортом, нужно проходить обучение и подтверждать свои навыки. Не говоря уже о том, что движение транспорта подчиняется особым правилам. Справедлив ли такой же подход в отношении электросамокатов? Рассуждает Даниил Капцан, руководитель по международным коммуникациям Whoosh.
Когда в города пришел кикшеринг, поначалу никто не понял, что, по сути, появилось новое транспортное средство. В правила дорожного движения Казахстана еще не было внесено понятие "электросамокат", что давало самокатчикам некоторую свободу пренебрегать принципами безопасности. В первую очередь это касается частных самокатов, поскольку на шеринговых нарушать правила сложнее: как минимум не получится превысить установленную скорость в 25 километров в час. Но даже это не является гарантией аккуратного вождения. Отсюда и скепсис по отношению к электросамокатам со стороны горожан и муниципальных властей.
Сам по себе электросамокат безопасен. Небезопасно безответственное вождение. И чтобы вызвать доверие к новому виду транспорта, важно донести эту мысль до людей и научить их пользоваться самокатами правильно - так, чтобы не мешать другим и не навредить себе. Именно эта идея стоит за школой вождения Whoosh, запущенной нами в 2021 году.
Отучиться в ней проще простого: ознакомься с подробным и понятным сводом правил, пройди тест и получи промокод на скидку за успешное прохождение. На специальной онлайн-странице можно узнать, как управлять самокатом и парковать его, что на нем можно делать, а что нет. Также там доступны рекомендации, как вести себя в сложных ситуациях (например, при столкновении с пешеходом) и другие полезные советы: как обезопасить себя на самокате в плохую погоду, безопасно пересекать бордюры, зачем снижать скорость, проезжая мимо арки. А на ежегодных мероприятиях офлайн все желающие могут отточить свои навыки на площадке с искусственными препятствиями, в присутствии знающего инструктора.
В 2022 году школа вождения Whoosh пришла и в Казахстан и была встречена большим интересом со стороны горожан самых разных возрастов. Суммарно в трех странах обучение в школе офлайн прошли 4,5 тысячи человек (2,5 тысячи - в Казахстане), которые после экзамена совершили 8,5 тысячи поездок по промокоду. Причем почти половина этих поездок пришлась на новичков - тех, кто раньше не пробовал кататься на самокате.
Польза школы не ограничивается формированием культуры аккуратного вождения - она также дает возможность укрепить сотрудничество с муниципальными властями. Более глубокое знакомство с сервисами кикшеринга помогает повысить доверие администраций и понять, что он способен решить многие городские проблемы - например, вопрос транспортной доступности отдаленных районов и дорожных пробок. Уже сейчас мы видим, как наша инициатива меняет отношение к этому виду транспорта, встраивая его в современную городскую инфраструктуру.
Однако ответственность за поддержание безопасности на дорогах лежит не только на самокатчиках - автомобилисты и пешеходы тоже играют свою роль. Водители транспорта должны принимать самокатчиков за полноправных участников дорожного движения, а пешеходам стоит вести себя спокойно и предсказуемо, не нарушая уже существующие правила. Например, сейчас нередко можно увидеть, как пешеходы прогуливаются по велодорожкам, а автомобили совершают маневры, заезжая на выделенные для велосипедистов полосы.
Немалое значение в создании комфортных условий для всех участников дорожного движения играют и регуляторные инициативы. Сегодня взрывной рост популярности электросамокатов как нового средства передвижения в мегаполисах побуждает власти в разных странах и городах обновлять ПДД и прописывать правила для СИМ. Например, в Москве и Минске электросамокаты уже получили правовой статус.
Введение в Казахстане единого стандарта, где были впервые установлены требования к электросамокатам и условия их использования, стало первым шагом к их гармоничной интеграции в транспортную систему. Логичным продолжением станет обновление правил ПДД, в которых будут отражены интересы и учтены потребности всех участников дорожного движения.
Сейчас парламент Республики Казахстан обсуждает внесение поправок в закон о дорожном движении. В частности, речь идет об ограничении скорости движения электросамокатов по тротуарам до 6 километров в час и введении для пользователей требования обладать водительским удостоверением, а также носить шлем при выезде на проезжую часть.
Опыт показывает, что излишние ограничения не повысят безопасность участников дорожного движения, а только вызовут дополнительное напряжение на дорогах. Если предложенные поправки вступят в силу, жители Казахстана едва ли почувствуют улучшение ситуации на дорогах. Самокатчики лишатся удобного способа передвижения, а город - возможностей, которые создает микромобильность. Ведь электросамокаты помогают разгрузить общественный транспорт, сократить пробки, а также снизить выбросы выхлопных газов. Более того, введение ограничений в первую очередь затронет сервисы кикшеринга, а значит, на дорогах вырастет количество частных устройств, над которыми нет никакого внешнего контроля.
В средне- и долгосрочной перспективе развитие инфраструктуры является более эффективным вложением усилий в обеспечение безопасности, чем установление запретов и ограничений. Согласно мировой практике, количество ДТП с участием электросамокатов резко снижается при разведении потоков: пешеходов, СИМ и остального транспорта. Так, например, в Копенгагене удалось снизить аварийность на перекрестках за счет нанесения специальной разметки, указывающей траекторию движения велосипедистов. Эффективно развести потоки помогает развитая инфраструктура, учитывающая потребности всех участников дорожного движения. Выделенные полосы, ограждения, съезды/въезды и пересечения формируют безопасную среду, где у каждого есть свое место, а правила комфортного сосуществования понятны всем.
Рост микромобильности - это тренд, который не может игнорировать ни один мегаполис. Сегодня электросамокаты перестали быть развлечением и дополняют транспортную систему города. Подобно автомобилям при первом их появлении в жизни людей, СИМ нуждаются не в ограничительных мерах, а в безбарьерной инфраструктуре и продуманном своде правил, которые бы легализовали их как участника движения.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
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