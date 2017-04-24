Усть-Каменогорск. 24 апреля. Kazakhstan Today - Из-за оставленной на улице сумки в Усть-Каменогорске оцепили здание валеологической школы.
Днем 23 апреля полицейские областного центра оцепили здание валеологической школы на проспекте Абая. Причиной тому послужила оставленная кем-то на улице сумка, передает Kazakhstan Today.
"Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оцепили территорию и осмотрели содержимое сумки. Однако опасных предметов внутри не обнаружили. Как оказалось, ручную кладь забыла девушка при высадке из такси. Полицейские разыскали забывчивую горожанку и вернули ей сумку", - цитирует пресс-службу ДВД Восточно-Казахстанской области портал yk-news.kz
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