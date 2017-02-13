Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Из-за сбоя недоступен ряд услуг в казахстанских ЦОНах, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

"Сегодня в 08.00 утра зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг. Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО "Национальные информационные технологии" сразу после выявления неполадок", - проинформировали в корпорации, передает Kazakhstan Today.

На текущий момент в ЦОНах недоступны следующие услуги: государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество; выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество; выдача технического паспорта объектов недвижимости; выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости; выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости; выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках; выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество; выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества; регистрация по месту жительства граждан РК; постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из госжилфонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде; назначение жилищной помощи; выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК.

В пресс-службе уточнили, что услуга по регистрации граждан Казахстана по месту жительства включает в себя как постоянную, так и временную регистрацию. Таким образом, услуга по регистрации граждан станет доступной только после устранения неполадок в базе данных.

"Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. О восстановлении работы информационной системы будет сообщено дополнительно", - заключили в корпорации.

О сбое в базе данных "Регистр недвижимости" сообщили и в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии". По данным компании, "в связи с техническими проблемами в течение ближайших 24 часов будут проводиться внеплановые работы по государственной базе данных "Регистр недвижимости".

В АО "НИТ" уточнили, что услуги, связанные с недвижимостью, также не будут доступны через портал электронного правительства egov.kz.

"Со своей стороны АО "НИТ" делает все возможное для скорейшего восстановления работоспособности базы", - добавили в пресс-службе компании.

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