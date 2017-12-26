Из-за сложных погодных условий в Караганде третьи сутки закрыт аэропорт

Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде отменены или задержаны все внутренние и международные авиарейсы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, аэропорт города Караганды закрылся по причине сложных погодных условий 24 декабря в 11.00 местного времени.

"Утром 24 декабря в аэропорту произошло обледенение взлетно-посадочной полосы после дождя. В целяx обеспечения безопасности полетов с 24 декабря по настоящее время отменено/задержано ряд внутренних и международных рейсов. Службой аэропорта было использовано 11 тонн реагента для устранения обледенения. Также в данный момент аэропорт задействовал личный состав для устранения обледенения ручным способом. Ситуацию усложняют идущие осадки и боковой ветер. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний", - подчеркнули в ведомстве.

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