Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 декабря 2017
  • 17
  • :
  • 58
Все области
Ливни
днем 9º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

Из-за сложных погодных условий в Караганде третьи сутки закрыт аэропорт26.12.2017
Происшествия  14:14

Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде отменены или задержаны все внутренние и международные авиарейсы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, аэропорт города Караганды закрылся по причине сложных погодных условий 24 декабря в 11.00 местного времени.


"Утром 24 декабря в аэропорту произошло обледенение взлетно-посадочной полосы после дождя. В целяx обеспечения безопасности полетов с 24 декабря по настоящее время отменено/задержано ряд внутренних и международных рейсов. Службой аэропорта было использовано 11 тонн реагента для устранения обледенения. Также в данный момент аэропорт задействовал личный состав для устранения обледенения ручным способом. Ситуацию усложняют идущие осадки и боковой ветер. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний", - подчеркнули в ведомстве.
Просмотров: 1720
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
26.12.2017   15:14
Семья из 11 человек заблудилась в Карагандинской области
26.12.2017   14:57
После опрокидывания автобуса на трассе в Восточном Казахстане госпитализированы семь человек
26.12.2017   14:14
Из-за сложных погодных условий в Караганде третьи сутки закрыт аэропорт
26.12.2017   12:33
Фото: YK-news
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Восточном Казахстане
26.12.2017   09:23
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today