Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы

Из пострадавших объектов сгорело полностью два (РП - Алатауский район, Рыскулова - Школьная; ПетролАзия - Ауэзовский район, Райымбека - Саина), сильно пострадали 15, частично пострадали 57", - сообщили пресс-службе акимата Алматы.
По сетям:
- "Синойл" - 22, все работают (частично пострадало 14, восстановили деятельность, работают);
- "Гелиос" - 47, работают - 31, частично пострадало - 9 (запустят в течении двух недель), сильно - 7 (запустят в течении 40 дней);
- "ПетролАзия" - 30, работают - 22, частично пострадало - 7 (запустят в течении двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течении 90 дней);
- "ГазПромНефть" - 27, работают - 17, частично пострадало - 8 (запустят в течении двух недель), сильно - 2 (запустят в течении 60 дней);
- "КМГ" - 27, работают 20, частично пострадало - 7 (запустят в течении двух недель);
- "Роял Петрол" - 34, работает - 15, частично пострадало - 18 (запустят в течении двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течении 90 дней);
- Частные несетевые АЗС - 33.
Ранее сообщалось, что в Алматы предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков.