"Казахмыс" сообщил о гибели еще одного работника

Караганда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Компания "Казахмыс" сообщила о гибели инженера предприятия "Казмыстелеком".

"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает, что 25 апреля 2017 года в реанимации городской больницы города Жезказгана скончался инженер Жезказганского цеха связи телекоммуникационного предприятия "Казмыстелеком" 1989 года рождения. Погибший получил травму в результате падения с высоты при выполнении монтажных работ", - говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Kazakhstan Today.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Напомним, 31 марта компания "Казахмыс" сообщила о несчастном случае на Южно-Жезказганском руднике горно-производственного комплекса ПО "Жезказганцветмет". В одном из штреков без признаков жизни был обнаружен горнорабочий очистного забоя, 1992 года рождения.

24 марта стало известно, что на этом руднике погиб 37-летний машинист. По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения самоходного оборудования машинист получил травмы, несовместимые с жизнью.

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