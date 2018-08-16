Казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста на севере Италии

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 августа 2018
  • 06
  • :
  • 14
Новости регионов
24º Переменная облачность
днем 36º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

Казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста на севере Италии15.08.2018
Происшествия  19:49

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - По предварительным данным МИД Казахстана, казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста в Генуе, передает Kazakhstan Today.

"Среди погибших и пострадавших в результате крушения моста в Генуе граждан Казахстана нет", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Напомним, число погибших в результате обрушения автомобильного моста близ города Генуя достигло 39 человек. Такие цифры приводятся в среду на сайте префектуры Генуи, сообщает ТАСС.

По данным властей, из 39 погибших опознаны тела 37. При этом 12 из 16 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Новостной телеканал Rai News 24 также сообщил, что число эвакуированных из зоны обрушения моста возросло с 440 до 632, многие числятся пропавшими без вести.

Ранее министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщал о 38 жертвах трагедии. Среди погибших числятся ребенок восьми лет и двое подростков 12 и 13 лет.

Утром 14 августа длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80) обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур.

Президент Казахстана в связи с трагедией направил телеграмму соболезнования президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.
Просмотров: 3087
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
15.08.2018   19:55
В Западном Казахстане на озере Шалкар спасли людей, унесенных ветром на надувном матрасе
15.08.2018   19:49
Казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста на севере Италии
15.08.2018   19:18
В Караганде трехлетний мальчик выпал из окна 4-го этажа
15.08.2018   14:14
Трое молодых мужчин насмерть отравились угарным газом в колодце в Алматинской области
15.08.2018   12:08
Фото: mgorod.kz
Остановочный павильон упал на женщину и двух ее детей в Актобе из-за сильного ветра
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today