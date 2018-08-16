Казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста на севере Италии

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - По предварительным данным МИД Казахстана, казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста в Генуе, передает Kazakhstan Today.

"Среди погибших и пострадавших в результате крушения моста в Генуе граждан Казахстана нет", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Напомним, число погибших в результате обрушения автомобильного моста близ города Генуя достигло 39 человек. Такие цифры приводятся в среду на сайте префектуры Генуи, сообщает ТАСС.

По данным властей, из 39 погибших опознаны тела 37. При этом 12 из 16 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Новостной телеканал Rai News 24 также сообщил, что число эвакуированных из зоны обрушения моста возросло с 440 до 632, многие числятся пропавшими без вести.

Ранее министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщал о 38 жертвах трагедии. Среди погибших числятся ребенок восьми лет и двое подростков 12 и 13 лет.

Утром 14 августа длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80) обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур.

Президент Казахстана в связи с трагедией направил телеграмму соболезнования президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

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