Казахстанец на грузовике насмерть сбил первоклассницу близ Бишкека

Бишкек. 6 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанец за рулем грузовика близ Бишкека насмерть сбил первоклассницу, которая возвращалась из школы, передает Kazakhstan Today.





По информации пресс-службы УОБДД Чуйской области, трагедия произошла на автодороге Бишкек - Кордай в селе Ленинском, пишет "Вечерний Бишкек"





Девочка стояла на обочине рядом с остановкой. Проезжавший мимо грузовик сбил ее. Ребенок скончался на месте", - прокомментировали в УОБДД области.





Водитель, гражданин Казахстана, не стал скрываться с места ДТП. Он задержан. Его автомобиль также зарегистрирован в Казахстане.





В настоящее время следователи устанавливают, что стало причиной автонаезда.





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