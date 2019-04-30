Система Orphus

Казахстанец на грузовике насмерть сбил первоклассницу близ Бишкека

06.12.2018, 09:29 10659
Бишкек. 6 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанец за рулем грузовика близ Бишкека насмерть сбил первоклассницу, которая возвращалась из школы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы УОБДД Чуйской области, трагедия произошла на автодороге Бишкек - Кордай в селе Ленинском, пишет "Вечерний Бишкек".

Девочка стояла на обочине рядом с остановкой. Проезжавший мимо грузовик сбил ее. Ребенок скончался на месте", - прокомментировали в УОБДД области.


Водитель, гражданин Казахстана, не стал скрываться с места ДТП. Он задержан. Его автомобиль также зарегистрирован в Казахстане.

В настоящее время следователи устанавливают, что стало причиной автонаезда.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая