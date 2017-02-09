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Казахстанец пытался вывезти в Россию 20 тонн контрафактного пива09.02.2017
Происшествия  10:25

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанец пытался вывезти в Россию 20 тонн контрафактного пива, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

"Пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта "Жанажол-авто" на казахстанско-российской границе (Северо-Казахстанская область) задержан гражданин Республики Казахстан, следовавший из нашей страны в Российскую Федерацию на автомашине "Вольво" с грузом - контрафактной алкогольной продукцией (пиво "Балтика") весом 20 тонн. Причиной задержания стало отсутствие документов на груз", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве добавили, что материалы по задержанию переданы сотрудникам Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области.

Кроме этого, попытка незаконного ввоза в Казахстан партии алкогольной продукции пресечена на КПП "МЦПС "Хоргос". По данным Департамента государственных доходов Алматинской области, 4 февраля 2017 года в зоне таможенного контроля КПП "МЦПС "Хоргос" таможенного поста "Алтынколь" при прохождении таможенного контроля ручной клади должностными лицами была задержана партия алкогольной продукции - 400 тетрапакетов с водкой "JELZIN" объемом по 3 литра. Общий объем задержанных товаров составляет 1200 литров.

"В настоящее время проводятся мероприятия по определению таможенной стоимости партии алкогольной продукции", - проинформировали в пресс-службе ДГД по Алматинской области.
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