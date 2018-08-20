Казахстанец погиб в Черногории, спасая двух тонущих женщин

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Казахстанец погиб в Черногории при спасении двух утопающих женщин, передает корреспондент агентства.

По данным пресс-службы МИД РК, гражданин РК Танат Смагулов, 1977 года рождения, находился в Черногории с друзьями на отдыхе. Увидев двух тонущих женщин, он бросился к ним на помощь. Женщинам удалось спастись, а мужчина не смог выбраться из воды. Инцидент произошел 16 августа в городе Ульцин.

21 августа тело погибшего будет направлено в Петропавловск.

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