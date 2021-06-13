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МОСКВА. 12 ИЮНЯ - Казахстанка разбилась насмерть, упав с 86-этажа башни в Москва-сити, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Девушка погибла, упав с 86-го этажа смотровой площадки башни "ОКО" комплекса Москва-сити. По данным РЕН ТВ , смерть наступила мгновенно.

На данный момент известно, что погибшую звали Диана Белорукова. Ей было 20 лет. В Москву она приехала из Казахстана.

Обстоятельства падения пока неизвестны. Проверку по факту трагедии начал СК по Москве.

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