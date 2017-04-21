Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи сегодня утром зарегистрировали два землетрясения на территории Кыргызстана, сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК.

По информации ведомства, сетью сейсмических станций 21 апреля, в 06.41 алматинского времени (00.41 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 160 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана, передаёт Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения - 10,5, магнитуда MPV - 4,8. Координаты эпицентра: 42,61 градуса северной широты, 75,13 градуса восточной долготы. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Второе землетрясение зарегистрировано в 06.55 алматинского времени (00.55 по Гринвичу). Эпицентр землетрясения расположен также в 160 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,9, магнитуда MPV - 4,7, координаты эпицентра: 42, 61 градуса северной широты, 75, 13 градуса восточной долготы, глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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