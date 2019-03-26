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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Афганистана и Таджикистана

17.12.2018, 09:37 12226
Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Афганистана и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 17 декабря 2018 года, в 07.08 (17 декабря 2018 года в 01.08 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 802 километрах на юго-запад от города Алматы, на границе Афганистана и Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 10,9. Магнитуда MPV - 5,3. Глубина - 120 километров", - отмечается в сообщении "СОМЭ".


Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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