Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Афганистана и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.





Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 17 декабря 2018 года, в 07.08 (17 декабря 2018 года в 01.08 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.





Эпицентр землетрясения расположен в 802 километрах на юго-запад от города Алматы, на границе Афганистана и Таджикистана.





Энергетический класс землетрясения - 10,9. Магнитуда MPV - 5,3. Глубина - 120 километров", - отмечается в сообщении "СОМЭ".





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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