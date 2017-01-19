Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Кыргызстана и Китая.
По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экпедиции 19 января 2017 года в 00.04 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 295 километрах на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Китая, передает Kazakhstan Today.
Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 5,0. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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