Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает Kazakhstan Today.
По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 6 апреля 2018 года в 02.59 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 924 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 180 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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