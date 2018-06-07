Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 7 июня 2018 года, в 00.14 (6 июня в 18.14 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 998 километрах на юг от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 12,2. Магнитуда MPV - 5,4. Глубина - 10 километров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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