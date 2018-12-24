Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 24 декабря 2018 года, в 09.12, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 587 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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