Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 1 января 2021 года, в 13.41 (1 января 2021 года в 07.41 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 201 километре на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 20 километров.

Также 1 января 2021 года, в 00.31 (31 декабря 2020 года в 18.32 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром, расположенным в 361 километре на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10,1. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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