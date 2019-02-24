Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 9 февраля 2019 года, в 21.16 (9 февраля в 15.16 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 393 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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