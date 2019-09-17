Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 16 сентября 2019 года, в 03.44 (15 сентября 2019 года в 21.44 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 395 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10.0. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 5 километров.

Кроме того, 15 сентября, в 22.34, в 595 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения - 10,5. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 5 километров.

Ранее, в 22.50, в 603 километрах на северо-восток от города Алматы, на территории Китая, было зафиксировано еще одно землетрясение.

Энергетический класс землетрясения - 10.6. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 5 километров.

Также 15 сентября 2019 года, в 16.12, в 308 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение магнитудой MPV 4,0. Энергетический класс землетрясения - 10,2. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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