Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 30 мая, в 10.25 (30 мая в 04.25 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 395 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,5. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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