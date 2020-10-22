Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 21 октября 2020 года, в 05.08 (20 октября 2020 года в 23.08 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 386 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 5,0. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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