Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 15 ноября 2020 года, в 21.50 (15 ноября 2020 года, в 15.50 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 310 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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