АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 2 апреля 2021 года, в 01.20 (1 апреля в 19.20 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 313 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11,8. Магнитуда MPV - 5,5. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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