Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана

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Продолжается восстановление водоснабжения в пострадавших домах

Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение.





Аварийные работы по теплоснабжению завершены. В 11 домах на улицах Машхур Жусупа, 52, и Сатпаева, 8, в круглосуточном режиме идет восстановление систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Pavlodarnews.kz





В call-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и отрабатываются", - сообщил руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.





Он добавил, что полностью подключены к теплу все социальные объекты. Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, идет набор температуры в помещениях.





Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.





Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.



