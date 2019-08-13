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Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский автобус попал в дорожную аварию на Иссык-Куле, никто из туристов не пострадал, передает Kazakhstan Today.

Вчера, после 22.00, возле поселка Тамчи Иссык-Кульской области произошло ДТП, в результате которого казахстанский автобус вылетел в кювет. В результате данного ДТП ни один пассажир не пострадал. Все пассажиры - граждане Республики Казахстан. Они были доставлены в место назначения на другом автобусе", - цитирует официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова Kazpravda.kz .

В ведомстве уточнили, что в настоящее время казахстанцы продолжают свой отдых.

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