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Казахстанский автобус попал в дорожную аварию на Иссык-Куле

12.08.2019, 14:13 9505
Казахстанский автобус попал в дорожную аварию на Иссык-Куле
Фото: https://www.tuz.kg
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский автобус попал в дорожную аварию на Иссык-Куле, никто из туристов не пострадал, передает Kazakhstan Today.
 

Вчера, после 22.00, возле поселка Тамчи Иссык-Кульской области произошло ДТП, в результате которого казахстанский автобус вылетел в кювет. В результате данного ДТП ни один пассажир не пострадал. Все пассажиры - граждане Республики Казахстан. Они были доставлены в место назначения на другом автобусе", - цитирует официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова Kazpravda.kz.

 
В ведомстве уточнили, что в настоящее время казахстанцы продолжают свой отдых.
 
Напомним, ранее пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус, попал в аварию в Узбекистане, один человек погиб.
 

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