Следовавший из Алматы в Нукус автобус попал в аварию в Узбекистане, один человек погиб

Ташкент. 5 августа. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус, попал в аварию в Узбекистане, один человек погиб, передает Kazakhstan Today.

4 августа 2019 года, в 18.30, на 299-м километре автомагистрали А-380 Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу, пролегающей по территории Жондорского района Бухарской области, 41-летний гражданин Республики Казахстан, житель Туркестанской области, города Шымкента А.Р., управляя автобусом марки "Van Hool", по неизвестным причинам не справился с управлением и упал на обочину дороги", - сообщили в главном управлении безопасности дорожного движения МВД Республики Узбекистан.

В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб на месте происшествия, 10 пассажиров госпитализированы.

В ведомстве добавили, что казахстанец А.Р. на автобусе "Van Hool" осуществлял пассажирские перевозки по международному маршруту Алматы - Нукус.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения ДТП. Ведутся доследственные проверки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства